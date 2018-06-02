AK Parti yurt dışı seçim beyannamesini açıkladı

KÖLN (AA) - AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik seçim beyannamesini açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve YSKM Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “24 Haziran seçimlerinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çalışmalarımızı kurumsallaştırarak sürdüreceğiz. TBMM Yurt Dışı Türkler Komisyonu ile diaspora alanı yasamanın öncelikli gündem maddesi olacak. Gençlerimizin ana dil eğitiminin ve kültürel kimliğinin daha fazla desteklendiği ve TRT Türk'ün yeniden yapılandırıldığı bir dönem olacaktır.” ifadesini kullandı.

AK Parti olarak yurt dışındaki insanların meselelerini hep üstün sorumluluk bilinciyle sahiplendiklerini belirten Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla 24 Haziran seçimlerinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çalışmalarımızı kurumsallaştırarak sürdüreceğiz. Bu dönemde yurt dışındaki vatandaşlarımızı temsil eden ve sorunlarını kurumlar nezdinde takip eden, kamu ile sivil toplumun bir araya geleceği ortamı sağlayan yapılar kurulacaktır. Öncelikle TBMM bünyesinde kuracağımız Yurt Dışı Türkler Komisyonu yasama ayağında önemli bir boşluğu giderecektir. Yasamanın bu alanı özel olarak sahiplenmesiyle konu başlıkları daha güçlü bir şekilde takip edilecektir. Yürütme ayağında ise Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu’nun kurulması, ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu etkinleştirecektir. Yine bu dönemde hedeflediğimiz, konsolosluk bölgelerinde oluşturulacak Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Meclislerinde bölgesel konular ortak bir şekilde ele alınacak, diasporanın dayanışması desteklenecektir."

Yeneroğlu, "Yurt dışındaki gençlerimizin ana dilleri ve Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi yeni dönemde daha yoğun programlarla teşvik edilecektir. Zira dil ve kültürel kimliğin muhafazası, Türk diasporasının var olmasıyla eş anlamlıdır. Bu maksatla ana dilimiz Türkçe’nin öğrenimi ve geliştirilmesi için de proje destekleri artırılacak, hafta sonu Türkçe okulları ve çift dilli anaokulları teşvik edilecek, Türkçe kütüphaneler oluşturulacak, kültürel hareketlilik programları yaygınlaştırılacaktır. Staj imkanlarının geliştirilmesi, üniversite kontenjanlarının artırılması ve değişim programlarının uygulanması da gençlerimizin Türkiye tecrübelerinin artmasına hizmet edecektir." ifadelerine yer verdi.

Yeneroğlu, bu konuların dışında medya, çalışma hayatı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi sosyal meselelerde belirlenen hedeflerin, vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki etkinliğini artırmaya katkıda bulunacağını söyledi.

TRT Türk’ün yurt dışındaki Türklerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasıyla uzun zamandır eksikliği hissedilen Türkçe yayın organının oluşturulacağını vurgulayan Yeneroğlu, "Tüm bu hususları içeren Yurt Dışı Vatandaşlar Seçim Beyannamemiz, Yurt Dışı Türkler meselesinin partimiz için gelecekte de daimi gündem maddesi olacağının teyididir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. AK Parti her alanda olduğu gibi diaspora politikalarının da belirleyicisi ve öncüsü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, AK Parti Yurt Dışı Vatandaşlar Seçim Beyannamesi’nde yer alan başlıca konuları ise şöyle sıraladı:

"TBMM’de Türk diasporası için daimi bir ihtisas komisyonun kurulması, bakanlıkların hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulunun oluşturulması, yurt dışındaki insanlarımızla sürekli istişare için Başkonsolosluk bölgelerinde Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Meclislerinin kurulması, anaokulundan başlayarak çift dilli okulların açılmasının teşvik edilmesi, aocuklarımızın ana dilimiz Türkçeyi öğrenmeleri için proje ve desteklerin artırılması, başta İslam düşmanlığı olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın maruz kaldıkları ayrımcılık ve hak ihlalleri ile her türlü platformda etkin mücadele edilmesi, yurt dışındaki gençlerimizin uzmanlaşması için lisansüstü bursların yaygınlaştırılması, yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkemizde staj yapma imkanlarının artırılması, 100 bin gencimizin ülkemize getirilerek tarih ve kültürü ile buluşturulması, dövizle askerlik işlemlerinde 38 yaş sorununun giderilmesi, yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın yarı zamanlı çalışabilmesi ile ilgili çalışmaların tamamlanması, TRT Türk’ün Türk diasporasına yönelik yayın için yeniden yapılandırılması, yurt dışındaki Türk medyasının desteklenmesi, yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik özel programların geliştirilmesi."



Muhabir: Mesut Zeyrek