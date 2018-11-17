AK Parti Yunak teşkilatı aday adaylarını tanıttı

KONYA (AA) - AK Parti Yunak İlçe Başkanlığı, belediye başkanlığı için aday olmak üzere başvurusunda bulunananları tanıttı.

Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen toplantı ile AK Parti Yunak İlçe Başkanlığına Yunak Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunanlar kamuoyu önüne çıktı.

AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, tanıtımda yaptığı konuşmada liderine tam inanmış ak kadrolar olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Yunak Belediye Başkanı adaylığı için 20 kişinin başvuru yaptığını aktaran Kuru, "Aday adaylarımızın bir çoğunu yakinen tanıyorsunuz. Her biri birbirinden kaliteli ve değerli insanlar. Aday adaylarımıza partimize gösterdikleri teveccüh için bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplantıda daha sonra 20 belediye başkan aday adayı kendisini tanıttı.