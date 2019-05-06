AK Parti YSK Temsilcisi Özel: Mazbata iptal kararı çıktı

ANKARA (AA) - AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi." dedi.

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, (YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı) Mazbata iptal kararı çıktı." açıklamasında bulunu.

Özel, "(YSK'nin İstanbul kararı) Talebimizin bu noktada haklılığı Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş oldu." dedi.

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, "(Sandık kurullarının teşkili) Yeniden, kanuna uygun bir şekilde yapılacak" diye konuştu.

Özel, "(İstanbul seçimlerinin yenilenmesi) Siyasi partiler, aynı adaylarla seçime gidebilirler, ölüm ve istifa halinde adaylarını değiştirebilirler." dedi.