AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den esnaf ziyareti

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 24 Haziran seçiminin sadece Yozgat’ın değil ülkenin de kaderini belirleyecek bir seçim olduğunu söyledi.

Yozgat'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başer, esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başer, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetileceğini belirtti.

Başer, seçim çalışmalarını gece gündüz demeden yürüttüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızla iftar ve sahurda bir araya gelerek, güçlü meclis, güçlü hükümet ve daha güçlü bir Türkiye için gerekliliğini anlatıyoruz." dedi.

AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin geliştiğini, bununla birlikte Yozgat'ın geliştiğini dile getiren Başer, "Yozgat’ımızın yıllardır hayali olan ve bacasız fabrika niteliğindeki Bozok Üniversitemiz, AK Parti sayesinde şehrimize kazandırılmıştır. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi ilimizde hizmete girdi. Bütün ilçelerimiz modern hastanelerle donatıldı. Adli Tıp Kurumu, Diyanet Eğitim Merkezi, Adalet Eğitim Merkezi ve bin 700 kişinin istihdam edileceği cezaevi de şehrimize ekonomik yönden büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Başer, Türkiye'nin bekası ve istikrarı için güçlü bir meclis, daha güçlü bir hükümet, daha güçlü bir cumhurbaşkanı olması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz güçlü olduğu müddetçe bölgedeki oyunlara 'dur' deme şansına sahip olacaktır. Bu seçimi sadece batı değil, tüm Müslüman camiası yakından takip ediyor. Çünkü burası ümmetin son kalesidir. Türkiye düşerse her yerin düşeceğini biliyorlar ve bu yüzden Erdoğan’sız bir Türkiye istiyorlar. Bu millet liderine inanmış, iç ve dış düşmanlara ve onların uzantılarına bugüne kadar asla prim vermedi bundan sonra da vermeyecektir. 24 Haziran seçimlerinde milletimiz bütün bu oyunları dün bozduğu gibi bugün de yine sandıkta bozacaktır."