AK Parti Yozgat milletvekili adayları tanıtım toplantısı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Yerli otomobili, Kanal İstanbul'u durduracağım' diyor. Çünkü bunların genetik kodlarında memlekete çivi çakmak diye bir şey yok." dedi.

Bozdağ, AK Parti'nin 27. dönem milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin tamamında Yozgat'ın, "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti" dediğini söyledi.

Yozgat'ın, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yıkılmaz kalesi olduğunu belirten Bozdağ, 24 Haziran'da Washington'dan Berlin'e, dünyanın dört bir köşesine, "Türkiye'de Erdoğan yıkılmaz" mesajının verileceğine işaret etti.

Yozgat'ın 4 milletvekili bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, "Yozgat'ı yeniden 4-0 yapacağız." diyerek partililerin daha çok çalışmaları, daha önce AK Parti'ye oy vermeyenlerin de oylarının talep edilmesi gerektiğini söyledi.

- "Dedikodu uyduruyorlar"

Türkiye'nin bitmez hazinesinin siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin ve iyi yönetim ile güven ortamı olduğunu bildiren Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kurulan güvenin siyasi istikrarı, güçlü iktidarı kalıcı kılacağını vurguladı.

Birilerinin sistemin özünün dışına çıkarak, güçlü Meclis ve güçlü hükümet anlayışını bozmak için birtakım dedikodular uydurduğunu aktaran Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a verin ama Meclis'e gelince başka yere verin' şeklinde propaganda yapanlar var. Sakın bunların bizden olduğunu zannetmeyin. Bizden olan kendi liderine ve onun partisine kem gözle bakmaz. Liderinin elini, ayağını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bağlamak isteyenlerin borazanlığını yapmaz." diye konuştu.

Söz konusu söylemlelere itibar edilmemesini isteyen Bozdağ, cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a, milletvekili seçimlerinde de AK Parti'ye oy verileceğini belirtti.

- "Yozgat Havaalanı'nın temelini atacağız"

AK Parti'nin Yozgat'a yaptığı yatırımları anlatan Bozdağ, seçimlerin ardından da yeni hizmetlerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Yozgat'ın 2019'un ikinci döneminde hızlı trene kavuşacağını bildiren Bozdağ, "Önümüzdeki hafta pazar günü saat 14.00'te Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın da katılımıyla Yozgat Havaalanı'nın temelini beraber atacağız." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun, "Sivas'a, Yozgat'a hızlı trene ne gerek var" şeklinde açıklamalar yaptığını söyledi.

- "Dünya engel olamıyor, sen nasıl engel olacaksın?"

"Adam hızlı treni durduracak." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin de "Ben gelirsem Kanal İstanbul'u, yerli otomobili durduracağım" dediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bunlar her şeye karşılar, her şeyi durdurmak istiyorlar. Bilesiniz ki esasında bunlar Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Bir projeleri var mı? Yıkım projeleri, AK Parti'nin yaptıklarını imha, dünyanın devasa eserlerini durdurma ve yok etme projeleri var. Atatürk zamanında Türkiye uçak fabrikası kurmak için çalışmalar yapıyordu. Bu CHP zihniyeti ne yaptı, uçak fabrikasının kurulmasını engelledi, şimdi biz uçakları dışarıdan alıyoruz.

Geçmişte Erbakan hocamızın otomobil projesi vardı. Bu zihniyet ne yaptı? Otomobil projesine de engel oldu. Eğer uçak projesine engel olmasalardı bugün Türkiye'nin semalarında, başka ülkelerin de semalarında Türk yapımı uçaklar uçuyor olacaktı ama bu zihniyet engel odlu. Belli ki değişmemişler. Şimdi Türkiye'nin yerli otomobil, tank, helikopter yapmasına, bunların tamamına engel olacaklarını söylüyorlar. Sen kimsin, nasıl engel olacaksın? Dünya engel olamıyor, sen nasıl engel olacaksın?"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin "İstanbul'a dördüncü köprü" yapacağına yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Bozdağ, "Hemen arkasından 'Yerli otomobili, Kanal İstanbul'u durduracağım' diyor. Neden? Çünkü bunların genetik kodlarında memlekete çivi çakmak diye bir şey yok. Her şeye karşı, her şeyi engelliyorlar. Böyle bir zihniyet olabilir mi?" şeklinde konuştu.

- "Televizyonda doğru söylüyorlar, Twitter'da şaşıyorlar"

Bozdağ, Türkiye'nin her alanda kendi kendine yeten bir ülke olmayı başaracağını vurguladı.



Muharrem İnce'nin bir televizyon kanalında büyükelçilerle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarına da değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi konuşuyorlar, büyükelçilerle konuşmuşlar. Sayın İnce, televizyonda kendisi söylüyor. Gazeteciler, 'Erdoğan'ı yargılayacak mısınız, büyükelçiler size böyle bir şey sordu mu?' diye soruyor, önce 'Hayır' diyor sonra 'Evet sordular' diyor. Bir gün sonra da Twitter'dan 'Ben böyle bir şey demedim' diye yalanlıyor. Canlı yayında söylemişsin. Söylediğini bu milletin her bireyi 'Büyükelçiler bana bunu sordu' diye anlamış, bunun başka türlü tevili yok. Belli ki zırvalamışsın ama zırva tevil götürmez. Ertesi gün Twitter'dan yalanladı. Şimdi bunlar televizyonda doğru söylüyorlar, Twitter'da şaşıyorlar. Nasıl bağımsız Türkiye olacak? Sen büyükelçilerle oturmuşsun, 'Türkiye'nin cumhurbaşkanını yargılayacak mısın' diye soruyorlar, sen de onlara Türkiye'nin cumhurbaşkanını nasıl yargılayacağını, böyle bir yargıyı nasıl kuracağını anlatıyorsun. Neren senin bağımsız, yerli, milli? Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye'yi yöneteceksiniz?"

(Sürecek)