AK Parti Yozgat Gençlik Kollarından tanışma toplantısı

YOZGAT (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek, önlerinde önemli bir seçim süreci olduğunu söyledi.

25 Şubat'ta yapılan kongrede AK Parti Yozgat Gençlik Kolları başkanlığına seçilen Şimşek, oluşturdukları yönetim kurulu ile Nohutlu Tepesi Belediye Sosyal Tesislerinde tanışma toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Şimşek, 2019'un seçim yılı olduğunu belirterek, "Yozgat gençliğini bu sürece hazırlamak ve bu yoğun tempoya ayak uydurabilecek hale getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Seçildikten sonra ilçe ziyaretleri yaptıkları, gençlerle buluştuklarını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"2019, ülkemiz için önemli bir seçim yılı. Bunun bilincindeyiz. Buna bağlı olarak çalışmalarımızı şimdiden başlattık. İlçelerimizi ziyaret ettik. Daha sonra mahalle ve köy başkanlıkları oluşturacağız. Yozgat’ın gençliğini hızlı bir şekilde 2019’a hazırlayacağız. Yozgat’ın gençliği 2019 seçimlerinin öneminin farkında ve üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazır. Yozgat gençliği adına hayırlı ve güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz."