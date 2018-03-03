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AK Parti yardıma muhtaç çifti evlendirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yardıma muhtaç çiftin düğün ve ev gereksinimi ihtiyaçları, AK Parti Tepebaşı Sosyal Politikal Başkanlığı tarafından karşıladı.AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:29
AK Parti yardıma muhtaç çifti evlendirdi
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yardıma muhtaç çiftin düğün ve ev gereksinimi ihtiyaçları, AK Parti Tepebaşı Sosyal Politikal Başkanlığı tarafından karşıladı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'dan gelen gelin ile Esentepe Mahallesi'nde oturan damadın imkansızlık nedeniyle evlenemediğini öğrenen AK Parti Tepebaşı Sosyal Politikalar Başkanlığı harekete geçerek, çiftin ihtiyaçlarını tamamlayıp, evlenmelerini sağladı.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Yılmaz Kaynarca, yaptığı açıklamada, Tepebaşı teşkilatının en dinamik ve tecrübeli ekiplerinden olan sosyal politikalar ekibinin ciddi çalışmalara imza attığını vurguladı.

İmkansızlıklar içindeki çiftin ihtiyaçlarına el attıklarını anlatan Kaynarca, "Biz de Kadın Kolları Başkanımızı Neşe Karademir ile çiftin nikahlarında şahit olduk. Süreci başından beri takip etmiştik. Mutlu olmaları bizleri de mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Toplum içindeki bu tür yardımlaşma, imece hikayelerine öncülük etmeleri, bu duyguları yeniden yaşanmasına vesile olmaları açısından da devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tepebaşı Sosyal Politikalar Başkanı Cengiz Özmutlu da durumu öğrenir öğrenmez çifte aciliyet sırasına göre yardımcı olmaya gayret ettiklerini belirterek, ihtiyaçlarını karşılayarak seven iki genci kavuşturduklarını anlattı.

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Ak PartiEskişehir
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