AK Parti ve İYİ Parti üyeleri arasında arbede

ANKARA (AA) - Seçim propagandası faaliyetlerini sürdüren AK Parti ile İYİ Parti üyeleri arasında, araç konvoylarının yolda karşılaşmasının ardından arbede çıktı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Zeynep Yıldız'ın da içinde bulunduğu konvoy, halkı selamlamak ve Bağlum Merkez Camisi'ndeki hatim duasına katılmak üzere AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatından yola çıktı.

AK Parti konvoyu, Bağlum Hatipoğlu Caddesi üzerinde İYİ Parti konvoyuyla karşılaştı.

Araçlarından inen İYİ Partililerin sözleri üzerine iki parti üyeleri tartışmaya başladı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki parti üyelerini bölgeden uzaklaştırdı.

Yıldız, daha sonra camideki hatim programına katıldı.