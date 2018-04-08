AK Parti Van 6. Olağan Kongresi

VAN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? O yavrucuklar, onlar nasıl şehit edildi? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Van 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Partisinin geçen hafta Hatay'daki il kongresinin ardından sınıra gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'daki askeri birlik ziyareti sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Yaylalar" türküsünü söylediğini anımsattı. Erdoğan, salondakilerin "İşte ordu işte komutan" sloganları üzerine, şunları ifade etti:

"Orada İbrahim Tatlıses sağ olsun coştu ama 'Yaylalar' biliyorsunuz askerin türküsüdür. Ama o 'Yaylalar'da bırakmadı, ne dedi? 'Afrin'i dolaş da gel.' Orada da bırakmadı 'Münbiç'i dolaş da gel' dedi. Evelallah biz önce Fırat Kalkanı Harekatı ile bir adım attık mı? Attık. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Afrin'le ilgili adımımızı attık mı? Ne dedik? Durmak yok. Buradaki mazlumların ahını dindirine kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımızın kabahatini onlarda değil biz aslında kendimizde arıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gelinen noktaya değinerek, "Afrin'de, bugün son rakamları aldım, 4 bin 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca kuzey Irak'ta 327 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik. Söyledik, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine gireceğiz. Neresi olursa olsun durmak yok yola devam dedik. Çünkü benim Vanlı kardeşime rahat vermeyen, onlarda huzur bırakmayan bu teröristleri evelallah biz er veya geç bitireceğiz. Sonuna kadar..." diye konuştu.

- "Bu milleti bölemezler, bu ülkeyi parçalayamazlar"

Salondakilerle birlikte yürekten haykırarak verecekleri mesajın Van Gölü'nün öteki kıyısında Ahlat'tan, Tatvan'dan, Van'ın kardeşleri Urumiye, Hoy, Nahçivan'dan duyulmasını Kandil, Sincar, Haseke, Münbiç'tekilerin yüreklerini titretmesini, El Bab'ta, Afrin'de her nerede terörle mücadele eden kahramanlara moral olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rabia işareti yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tek millet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Gürcü'süyle, Boşnak'ıyla, Laz'ıyla 81 milyon tek millet. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı sıkı tutarsak ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti bölemezler, bu ülkeyi parçalayamazlar. Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz, 'şu köken, bu köken', 'şu mezhep, bu mezhep' diye böldükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini, nasıl geleceğini kararttıklarını sizler de takip ediyorsunuz. Hamdolsun üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen biz bu tuzağa düşmedik, inşallah düşmeyeceğiz. İkincisi tek bayrak, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın bir eşi yok. Şehitlerimizin son nefeslerini verirken hangi kökenden, bölgeden, meşrepten olduklarına bakmıyorlardı. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve son dönemdeki terörle mücadelemize kadar şehitlerimiz sadece ve sadece kime karşı mücadele ettiklerine, ne uğrunda canlarına verdiklerine bakıyorlardı."

Üçüncü unsurun ise "tek vatan" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi:

"Türkiye 780 bin kilometrekare toprağıyla tek parçadır, bölemeyecekler. Koskoca bir imparatorluktan elimizde kalan bu son vatan parçasının tek bir karış toprağını, tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz. Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Yok 'paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş. Ne FETÖ'nün paralel devletine ne bölücü örgütün özerklik hevesine yer yoktur. Bu devletin sınırları içinde ve dışında yaşayan tüm insanları aynı haklara, fırsatlara sahip birinci sınıf birey olarak, kamunun tüm imkanlarını aynı ölçüde kullanabilen vatandaşlar olarak gördük. Kim ki bu ülkenin herhangi bir bireyini kökeninden, inancından, meşrebinden, sosyal veya siyasi tercihlerinden dolayı ötekileştirmeye kalkarsa karşısında önce beni, benimle birlikte devletimizi bulur."

- "Sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız"

Erdoğan, ömürlerini ayrımcılıkla mücadeleye adadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde, ekonomik refah konusunda geldiği yerin gerisine götürmeye yönelik hiçbir niyete, girişime en küçük bir müsamahamız yoktur, olmayacaktır. Milletimizin tamamının hakkını ve hukukunu korumak için işte bu demokrasi, özgürlük düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

Türkiye'nin terörle mücadelesinin tek amacının demokrasi ve refahı da içeren istiklal ve istikbali güvence altına almak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de yaşananlara bakıp da hala Türkiye'yi eleştirenler demokrasiden, özgürlükçü düşünceden nasibini almamış olanlardır. İşte bugün Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? O yavrucuklar, onlar nasıl şehit edildi? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz."

(Sürecek)