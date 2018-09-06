AK Parti teşkilatı, valilik ve emniyetti ziyaret etti

KAYSERİ (AA)- AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yeni oluşturulan yönetim kuruluyla Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çopuroğlu, ilk olarak Vali Kamçı'yı makamında ziyaret ederek, beraberindeki yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Heyet daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular görüştü.

Çopuroğlu, yaptığı açıklamada, ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları, gayet sıcak bir ortamda geçen görüşmelerde hem yeni yönetim üyelerini tanıttıklarını hem de Kayseri için neler yapabileceklerini konuştuklarını belirtti.