AK Parti teşkilatı Kaman'da buluştu

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti teşkilatı, Kaman ilçe teşkilatının düzenlediği seçim programında bir araya geldi.

Kaman Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir'den iki değerli ismin milletvekili adayı olduğunu ifade ederek, hem onlara hem de Cumhurbaşkanına yüksek oranda destek vererek Türkiye'yi başarılı bir şekilde yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Güçlü bir yürütme ile yollarına devam edeceklerini aktaran Aslan, "Bizler partimiz bünyesinde çeşitli görevler aldık ve hiçbir zaman küsmeden çalışmaya devam ettik. Bizler AK Parti neferleri olarak elimizden gelen tüm desteği sağlayarak Kaman'da güçlü bir AK Parti çıkartırız. Necati başkanımızı ve yönetimimizi bu süreçte yalnız bırakmayalım. Kırşehirli kardeşlerimiz çeşitli illerde çeşitli sıralarda aday oldular. Umarım hepsi seçilir ve ilimiz en iyi şekilde mecliste tanıtılır." diyerek beklentisini dile getirdi." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de, gece gündüz seçimler için çalıştıklarını belirterek, "Bizler bu mübarek ramazan ayında gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Seçime çok az kaldı. Kaman bizim en büyük ilçemiz konumunda. Buradan gelecek oylarla ikinci milletvekili çıkacak. Diğer partilerin bir milletvekili çıkartması bizim bir milletvekili kaybetmemiz demektir." diye konuştu.