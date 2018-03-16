AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaynarca:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, kırsal mahallelerdeki ziyaretlerine devam ediyor.

Son bir haftada yönetim kurulu üyeleri ile 9 mahalleye ziyaret gerçekleştiren Başkan Kaynarca, ilçe kongresinden sonra belirledikleri çalışma programına göre önce merkezdeki mahallelerde yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirtti.

Şu anda merkez mahalle teşkilatlarının kendi irtibat bürolarında çalıştığını ifade eden Kaynarca, şunları kaydetti:

"Bürolarımız çok daha kalabalık ve heyecanlı hale geldi. Belediyeler kavga ediyor, sorunlar çözülmüyor. Köylerde yerel yönetim yok. Köylerimizde maalesef yerel yönetimler ortada yok. Şehir merkezinde Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi arasındaki kavga merkeze nasıl zarar veriyorsa, aynı zararı köylerimize de veriyor. Su problemi, yol problemi olan köylülerin iki belediye arasında mekik dokumalarına rağmen sürekli bir çekişme ile sorunların çözülmediğini görüyoruz. İl Özel İdaresinin yaptığı hizmetler de artık gerçekleşmiyor. Bütün imkanlar fazlasıyla belediyelere aktarılmasına rağmen malesef hizmetleri burada görmek mümkün olmuyor. 2019'da kırsaldan merkeze nasıl hizmet edileceğini göstereceğiz."