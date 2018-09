AK Parti Tepebaşı Genişletilmiş Danışma Toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı MKYK Üyesi Harun Karacan, İl Başkanı Zihni Çalışkan, il ve ilçe yönetimleri, meclis üyeleri ve teşkilatın yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.

Tepebaşı Genişletilmiş Danışma toplantısında konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, her zaman halkın içinde olduklarını belirtti.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Karacan, şöyle konuştu:

"Biz her zaman buradayız, burada doğduk, sizlerle beraber buralarda büyüdük, burada çalıştık, burada mezarımız olacak inşallah. Bizler yan yana 15 Temmuz'da da birdik, birlikteydik, bundan sonra da her daim beraber olacağız. Sizlerin evladı olarak değerli teşkilatımızın her daim yanındayız. 2014 Belediye Başkanı adayı iken birçoğunuzla gece yarılarına kadar cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı beraber çalıştık. 1 Kasım seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle milletvekili adayı olduk, tüm bu süreçleri sizlerle yaşadık. Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı, arkasında duran, yan yana yürüyen, liderine omuz veren bir teşkilata sahibiz ve beraber yürümeye devam ediyoruz."

- "Şeçimleri şahıslar üzerinden kazanmadık"

Karacan, şimdiye kadar girdikleri seçimleri kendisi de dahil olmak üzere kişiler üzerinden değil, lider, kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe teşkilatıyla, cefakar çalışmalarıyla kazandıklarını ve kazanmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu teşkilat, liderinin izinde gece gündüz demeden millete hizmet aşkıyla milletin derdine derman olmak için azimle çalışmaktadır. İnşallah bundan sonra da liderin arkasında dimdik durarak, yaklaşan yerel seçimlerde şehrimiz için kimi uygun görür ve görevlendirirse onlarla gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan yol yürümeye devam edeceğiz. Bugün bizlerin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı olmamız sizlerin desteğiyle olmuştur. Sizler yoksanız bizler de yokuz. Teşkilatımızın bu desteği ile liderimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Liderimizin neler yaşadığını hepimiz gördük 17-25 Aralık MİT tırlarını, 15 Temmuz’u birlikte yaşadık. Bunlar neyi hesap edemediler biliyor musunuz? Milleti hesap edemediler. Bu teşkilat son nefesine kadar liderinin arkasında durmaya ve milletine hizmet etmeye devam edecektir."

- "En iyi projemiz gönül projesi"

Enerjiyi komşu, dost, genç ve yaşlının gönlüne dokunmak için harcayacaklarını bildiren Karacan, "Bizim en iyi projemiz gönül projesidir. Gönülleri almak gönüllere dokunmak üzere teşkilatımız ile bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizler teşkilat mensuplarımız ile yol alıyoruz. Sizlerin desteği ile projeleri yürütüyoruz. Sizler var olan, sağolun ki arkamızda her daim sağlam teşkilatımız olsun. Sizler olduğu sürece liderimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Sizlerden özellikle isteğim bizim tek gayemiz liderimize ve milletimize hizmet etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mühim olanın garibanın ağlamasını dindirebilmek, vatandaşın derdini, sıkıntısını giderebilmek olduğunu vurgulayan Milletvekili Karacan, şunları aktardı:

"Vatandaşa dokunup gönüllere giremedikten sonra mevki ve makamın hiçbir anlamı yoktur. Tüm teşkilatımıza teşekkürler. Şahsımda liderimizle 13 ay yol arkadaşlığı yapma şerefine nail oldum. 13 milyon üyesi olan AK Parti'mizin en üst en yetkin 50 kişiden biri olarak ve bu şehrin de bir evladı olarak bu görevden önce nasıl berabersek yine beraberiz. Bu görevden sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Sizlerden Allah razı olsun, il başkanımızın, ilçe başkanımızın tüm teşkilatımızın eline yüreğine sağlık. Hepinizi sevgi saygı hürmet ve muhabbetle selamlıyor Allah’a emanet ediyorum."

- Eski il başkanlarına teşekkür

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ise, böyle heyecanlı ve kararlı bir teşkilatın karşısında konuşmak ve yol yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tepebaşı Meclis üyesi olarak ve teşkilatın içinden gelerek il başkanı olduğunu belirten Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bu başarı da zafer de öncelikle Tepebaşı'nın. İlçe başkanımız teşkilatıyla bir belediye başkanı gibi çalışmış ve her alanda hizmet üretmiş. Mahallelerde kurulan 15 çalışma ve irtibat ofisleri keza Tepebaşı Akademi'nin 160 branşta gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetler İlçe Başkanımız teşkilatının başarısıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca önceki dönem il yönetiminde görev yapan Dündar Ünlü Beye, vekaleten görev yapan Murat Özcan Beye ve yönetimlerine, seçimlerde emeği geçen tüm teşkilatımıza da huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum."

Çalışkan, AK belediyeciliğe ilişkin daha önce şehir merkezinde hizmetler ürettiklerini, bugün de ilçelerde 10 belediye başkanıyla hizmet verdiklerine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Bugün Seyitgazi Belediyesi 46 milyon lira bütçe yapmış. Tepebaşı Belediyesi’nin gerçekleşen 2017 yılı bütçesi 156 milyon lira. Seyitgazi Belediyesi’nin 13 bin nüfusu var. Tepebaşı Belediyesi’nin 361 bin nüfusu var. 13 binlik bir belediyemizin AK hizmetler üretmek adına sarf ettiği çaba 46 milyon lira. Tepebaşı Belediyesi’nin çabası 156 milyon. Giden bütçesi ise 180 milyon. Yani geçen yıl Tepebaşı halkının omuzlarına 24 milyon borç yüklenmiş. Toplam borç ise 196 milyon lira. Tepebaşı Belediyesini kazandığımızda 196 milyon borç alacağız. Ancak yılacak mıyız? Hayır!.. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da yaptığı gibi Eskişehir'e AK belediyeciliği şehirde zirveye taşımak adına hep beraber çalışacağız. Değerli ilçe başkanımız ve teşkilatımızın önderliğinde biz bu gemiyi belediyeyi kazanıp bir şekilde hak ettiği limana ulaştıracağız. 6 ay sonra inşallah Tepebaşı'nın da içinde olduğu 15 belediyeyi bize tevdi edilen görev karşılığında yüzümüz ak, gönlümüz ak şekilde Ankara'ya emaneti layıkıyla teslim edeceğiz."

- "Biz dedikodular içinde değil mahallemizin sokaklarında sorunları dinledik"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca da, şunları söyledi:

"Eskişehir’de algı çalışmaları ile makyajla, yapılmış gibi gösterilen işlerle halkımızın beynini bulandıran ve maalesef hiç bir iş yapmadan hizmetsizliğini pazarlayan belediyeye, terör örgütlerine sevicilik yapan ve şirin gösteren belediyeye son vermek için son vebalimizi altı ay sonra bu şehirden kaldırıyoruz. On yıldan fazla partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış ve şu anda da ilçe başkanlığında bulunan bu kardeşiniz böyle bir teşkilatla gurur duyuyor. Samimi, çalışkan, azimli, güçlü, sadece davasının ve Cumhurbaşkanının arkasından yürüyen bu teşkilatla neler başarıldığını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz dedikodular içinde değil mahallemizin sokaklarında sorunları dinledik. Vatandaş neyden muzdarip, neden şikayet ediyor hepsini biliyoruz. Teşkilatımız bu nedenle bu kadar canlı. Teşkilatımızın önümüzdeki seçimlere bir sefer mantığıyla hazırlanmasının sebebi bu manevi çalışmadır."

- "Rekor ev ziyareti gerçekleştirdik"

Son genel seçimlerde AK Parti Tepebaşı teşkilatı olarak her sokağı ayrı ayrı gezdiklerini bildiren Kaynarca, "Rekor ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu güçlü teşkilat buna inandı ve çalışmalarımı zaferle sonuçlanacak. Eskişehir’de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının çıkıp HDP’yi hiç PKK ile alakası olmayan çok cici, çok şirin, çok güzel bir partiymiş gibi gösterme çabalarına rağmen, kendi partisini bir kenara bırakıp HDP'ye oy isteme çabalarına rağmen genel seçimde 12 bin oy farkla Tepebaşı'nın haritadaki rengini yeniden aslına, yeniden AK renklere dönmesine vesile oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ben bu teşkilatla gurur duyuyorum. Tepebaşı'nı artık AK belediyeciliğe kavuşturup milletimizi AK belediyecilik ve AK hizmetler ile buluşturmaya sabırsızlanan bu teşkilatla 2019'da Cumhurbaşkanımıza müjdeyi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.