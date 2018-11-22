AK Parti Suşehri Kadın Kolları'ndan kan bağışı

SİVAS (AA) - AK Parti Suşehri İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılayı'nın "Bir Kan, Üç Can" Projesi'ne destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağış kampanyasına, ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, kan bağışı yapan kadınları ziyaret ederek, Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve yönetimine teşekkür etti.

Çevik de kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, "İyi günümüzde Kızılaya yaptığımız yardımlar, zor günlerimizde yardım olarak bizlere ve muhtaçlara geri dönmektedir." dedi.

Programa Kızılay Suşehri İlçe Temsilcisi İsa Şahin de katıldı.