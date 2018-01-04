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AK Parti Suşehri Gençlik Kollarından, Yüksel'e ziyaret

SİVAS (AA) - AK Parti Suşehri Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden ve yönetimi Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel’i ziyaret etti. Erden ve beraberindeki partilileri başkanlık makamında kabul eden Yüksel, gençliğin her zaman arkasında...

04 Ocak 2018 Perşembe 17:48
AK Parti Suşehri Gençlik Kollarından, Yüksel'e ziyaret
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SİVAS (AA) - AK Parti Suşehri Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden ve yönetimi Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel’i ziyaret etti.

Erden ve beraberindeki partilileri başkanlık makamında kabul eden Yüksel, gençliğin her zaman arkasında olacaklarını belirtti. Gençliğin vermiş olduğu dinamikle yola devam ettiklerini aktaran Yüksel, Suşehri’ne güzel bir tesis kazandırdıklarını ve hizmete açtıklarını söyledi.

Gençlerin oturabileceği nezih ortamı ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Yüksel, “Bizler gençlerimize her zaman destek vereceğiz. Gençlik bizlerin onuru ve geleceğimizin teminatıdır.” diye konuştu.

Erden ise gençlere yönelik ilçeye kazandırılan tesisin çok güzel olduğunu dile getirerek Yüksel'e teşekkür etti.

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