AK Parti Sözcüsü Ünal: Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) devam ederken düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve değerlendirmelerinin olduğunu belirten Ünal, 18 Ağustos'ta yapılacak AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları ve buna ilişkin sunumların yapıldığı bilgisini verdi.



Ünal, 18 Ağustos'un aynı zamanda partinin kuruluş yıl dönümüne de denk geldiği için o hafta "Büyük AK Parti Sempozyumu" da gerçekleştireceklerini söyledi.



Mahir Ünal, 2019'un Mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimine dönük hem geçmiş değerlendirme yapıldığını hem de 24 Haziran seçimlerinin bir değerlendirilmesinin yapıldığını aktardı.



CHP'nin de MYK sonrası yaptığı bazı açıklamaların bulunduğuna değinen Ünal, "CHP, 24 Haziran sonrasında tutumunu hiçbir şekilde değiştirmeden, dilini ve üslubunu değiştirmeden, eski alışkanlığı maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. Maalesef CHP, algı olarak da söylem olarak da hakareti zeka, iftirayı özgürlük, terör seviciliği vatan severlik zanneden, seçimle tecelli eden millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren, kazanamadığı her seçimi şaibeli, yönetmedikleri her kurumu da gayri meşru gören anlayışına devam ediyor." diye konuştu.

"Bildiğimiz CHP yoluna devam ediyor"

Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamalarında, "Dolar, OHAL ilan edilmeden önce 2,90'dı, şimdi 4,90. Enflasyon yüzde 7,64'tü iki katına çıktı." ifadesini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla bunun sorumlusu olarak OHAL'i gören, 15 Temmuz gibi bir işgal girişimini yok sayan, bu işgal girişiminden sonra Türkiye'nin kendi iç güveliğiyle ilgili aldığı tedbirleri gereksiz gören ve AK Parti karşıtlığı üzerinden adeta terör örgütlerinin destekçisi durumuna gelmiş bir görüntü arz ediyorlar. Yine OHAL sonrası yapılan hem bölgesel güvenliğe ilişkin hem Türkiye'nin sınır güvenliği, iç güvenliği, FETÖ ile mücadelesine ilişkin yaptığı düzenlemeler konusunda CHP'den biz zaten olumlu yaklaşım beklemiyoruz.



Burada ifade ettiği birçok şeye de açıkçası cevap verme gereği duymuyoruz. Çünkü CHP'nin bugüne kadar ortaya attığı iddialara seçmenin sandıkta gerekli cevabı da vermesine rağmen, CHP milletin iradesini ve bu iradenin verdiği mesajları anlamama konusunda direncini sürdürüyor. Kendi öz eleştirisini yapmak yerine maalesef başkalarını suçlayarak, yalan, iftira, hakaret üzerinden maalesef bildiğimiz CHP yoluna devam ediyor."

"AK Parti yeni arkadaşlara alan açacak"

Bir gazetecinin "Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti içinde il başkanları ve belediye başkanları nezdinde bir değişim, dönüşüm, tazelenme görecek miyiz?" sorusuna Ünal, seçimler öncesinde AK Parti'nin hem kongreleriyle hem de genel başkan istifaya çağırma hakkını kullanarak hem il hem de belediye başkanlıklarında bu yenilenmeyi gerçekleştirdiğini bildirdi.



Ünal, önlerinde büyük kongrenin olduğunu vurgulayarak, "Bu kongrede il başkanlıkları ya da belediye başkanlıklarıyla ilgili değil, daha çok Genel Merkez MKYK'sına ilişkin, tabii ki AK Parti'nin bir geleneğidir bu yenilenme. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında AK Parti, yeni arkadaşlara alan açacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir." dedi.

Bedelli askerlik düzenlemesi

Bedelli askerliğe ilişkin ise "21 güne çekildi eğitim süresi ancak hala tepkiler var. Bu sürenin tamamen kaldırılmasına yönelik olarak, bu sürede düşürülmesi gibi bir değişiklik AK Parti tarafından öngörülüyor mu?" sorusu üzerine Ünal, şu ifadeleri kullandı:



"21 gün olarak konuşuldu, şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Ama bildiğiniz gibi şu değiştirildi. Üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes bu yeni düzenlemeden faydalanacak."

"AB üzerinde yükseldiği değerlerle çatışır durumda"

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması ve açıklamasında "kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" ifadeleriyle ilgili değerlendirdiğinin sorulması üzerine Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Maalesef özellikle Avrupa açısından yaşanan bir kriz var. Şu anda Avrupa Birliği üzerinde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Bu durum da bizi son derece rahatsız etmektedir. Temel insan hak ve özgürlüğüne ilişkin, ırkçılığa ilişkin, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye ilişkin Avrupa'nın üzerinde yükseldiği temel insani değerler, temel evrensel değerleri maalesef ırkçı, ayrımcılığa tabi tutan, ötekileştiren bir uygulama içerisinde görüyoruz ve son olarak da Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken, bu tür uygulamalarla ve Mesut Özil'in açıklamaları sonrasında gelen bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entegrasyon görüntüsünün altında bir asimilasyon amacının yattığı görülüyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil."



Ünal, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin savunucu olmaya devam edeceklerini belirterek, "İnsanı dilinden, dininden, inancından, ırkından dolayı hiçbir şekilde ayrımcılığa tabii tutulmamasını, ötekileştirilmemesini ve hiçbir şekilde ırkçı uygulamalara maruz kalmaması gerektiğini hep söyledik. Küresel ölçekte de bunun savunucusu olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mesut Özil ile bir görüşmesi olacak mı?" sorusuna Ünal, "Açıkçası bununla ilgili MYK toplantısında herhangi bir değerlendirme yapılmadı." yanıtını verdi.

Muhabir: İlkay Güder-Özcan Yıldırım