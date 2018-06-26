AK Parti Sözcüsü Ünal: İnce CHP'nin doğal lideri

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber canlı yayınında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

Liderle parti arasında her zaman 4-8 puanlık bir farkın olacağını, bunun 2007'de de böyle gerçekleştiğini dile getiren Ünal, cumhurbaşkanı seçim barajının yüzde 50 olduğunu, ama siyasi partiler için böyle bir barajın söz konusu olmadığını söyledi.

Seçimlere katılımın yüzde 88 olduğunu, parlamentoda yüzde 90 temsilin bulunduğunu belirten Ünal, "Demokrasi açısından bu çok kıymetli bir şey. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin diğer siyasi partilerin aldığı oy, aslında milletimizin yaptığı bir taksimatın sonucu. Milletin yaptığı bu taksimata saygı duymak gerekiyor." diye konuştu.

"Bugün siyaset tam anlamıyla Türkiye'de hakim olmuştur." ifadesini kullanan Ünal, bundan sonra herhangi bir şekilde siyasetin, millet iradesinin üzerinde bir vesayet olmayacağını, sadece milletin seçtikleri ve milletin sandıkta onay verdikleri üzerinden karar mekanizmaları ve egemenlik meselesinin oradan devam edeceğine vurgu yaptı.

Ünal, 15 Temmuz ile ilgili hesap ve 15 Temmuz'un devamı niteliğinde yapılan hesapların 24 Haziran'la birlikte millet tarafından bitirildiğini anlattı.

Seçim öncesi marjinal kesimlerce oluşturulmak istenen psikolojik ortama işaret eden Ünal, "Bunların hepsini açık bir şekilde millet kendi iradesini, taksimatını yaparak cevaplandırmıştır. Bundan sonra hiç kismenin kalkıp da millet iradesinin dışında birtakım taksimatlarda bulunması, kararlar vermesi artık mümkün değil." dedi.

"Demokrasi, milletin iradesine saygı duyduğunuz zaman güzeldir"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim sonrasındaki açıklamasını dinlediğini dile getirerek, bu açıklamanın önemli ve kıymetli olduğunu söyledi. Ünal, "Demokrasi, milletin iradesine saygı duyduğunuz zaman güzeldir. Demokrasi, milletin verdiği karara göre kendi siyasetini ve dilinizi düzelttiğiniz zaman güzeldir. Milletin kararını kendinize pusula edindiğiniz zaman güzeldir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığınca seçimlerin sonucuna ilişkin genel bir çalışmanın yapılacağını ifade eden Ünal, "Güneydoğu'da ciddi anlamda biz oyumuzu artırdık. Güneydoğu'da ilk defa HDP oy kaybetmeye başladı ve AK Parti oyunu yükseltmeye başladı. Hakkari'de milletvekili çıkardık. İnsanlar, şiddeti, terörü, silahı çözüm olarak görmüyorlar. Hiçbir zaman da görmediler. Siyaset kurumunu, çözüm kurumu olarak gördüler." şeklinde konuştu.

"CHP içerisinde çok ciddi bir tartışma konusu"

Ünal, HDP'nin daha çok metropollerden oy aldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"CHP'nin özellikle maalesef HDP'nin barajı geçmesi yönünde verdiği mesaj ve destek, bir taraftan da dört kişilik bir aileden HDP'ye oy vermesi konusu da CHP içerisinde çok ciddi bir tartışma konusu. CHP'nin, HDP'nin barajı geçmesi için İYİ Parti'ye 15 milletvekiliyle verdiği desteğe benzer bir desteği HDP'ye verdiğini gördük. Bunların analizleri genel olarak yapılıyor. Burada önemli olan şey şu, demokrasi kazandı, Türkiye kazandı, siyaset kazandı. Türkiye'ye karşı oynanan oyunlar bertaraf edildi. Bugün özellikle dünyadan gelen yankılara baktığımızda bunun son derece olumlu sonuçlarını görüyoruz. Milletin verdiği bu karara dönük herkes saygılı bir tutum içerisinde."

"Eleştirmek başka bir şeydir, tehdit etmek başka bir şeydir"

Mahir Ünal, Anadolu Ajansına yönelik eleştirilere de değinerek şunları kaydetti:

"Sen Anadolu Ajansına, YSK'ye saldırıyorsun, devletin diğer tüm kurumlarına saldırıyorsun, yargı organlarına saldırıyorsun. 'Hakimler, savcılar iktidardan talimat alıyor.' diyorsun. 'TRT'ye gidip ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım.' diyorsun. Eleştirmek başka bir şeydir, tehdit etmek başka bir şeydir, itibarsızlaştırmak başka bir şeydir, meşruiyetini zedelemek başka bir şeydir. Dolayısıyla biz bu seçimlerde şunu artık net bir şekilde gördük. Millet dedi ki, 'Siz benim kararıma saygı duyacaksınız."

Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimlerinin yapıldığına dikkati çeken Ünal, bunun için yapılan çalışmaları anlattı.

Ünal, sandık sonuçlarına ilişkin ıslak imzalı tutanaklardan herkes gibi Anadolu Ajansının da aldığını ifade etti.

CHP Genel Merkezi'nde, sonuçların açıklandığı akşam yüzde 96 oranında tutanakların uyumlu olduğunun söylendiğini aktaran Ünal, "Niye bu sonuçları itibarsızlaştırıyorsun? Niye kendi ülkenin demokrasisine zarar veriyorsun?" diye sordu.

"Cumhur İttifakı, masa başı bir ittifak değil"

MHP'nin 1 Kasım seçimindeki oyunu muhafaza ettiğini dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın masa başı bir ittifak olmadığını hep söylüyoruz. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'un ve Yenikapı ruhunun bir sonucu olarak, siyasal, toplumsal bir tabana yaslanarak doğal bir milli mutabakat olarak ortaya çıktı. Masa başında oturulup birtakım pazarlıkların sonucu ortaya çıkmadı. Cumhur İttifakı'nı bozmak için 'MHP'den AK Parti'ye oy gidiyor.', 'AK Parti'li oylar MHP'ye akıyor.' diyerek bunu çok konuştular. Ama böyle bir şey olmadı. MHP kendi oylarını aldı, AK Parti de kendi oylarını aldı. Nihayetinde bu taksimatı seçmen yaptı."

Cumhur İttifakı'nın bundan sonra nasıl devam edeceği sorusu üzerine de Ünal, hiçbir zaman MHP ve BBP ile pazarlık içerisinde olunmadığını kaydetti.

Ünal, MHP'nin de BBP'nin de AK Parti'nin de öncelikli hedefinin devletin, milletin bekasının muhafazası olduğunu söyledi.

Yeni sistemde

Yeni sistemde kabinenin nasıl şekilleneceğine ilişkin bir soru üzerine Ünal; net, esnek, sorun çözme ve karar verme mekanizmalarının son derece iyi işlediği bir sisteme geçildiğini belirtti.

Ünal, yeni kabinede daha çok profesyonel, ehliyet ve liyakat sahibi, konusuna hakim, dünyayı ve Türkiye'yi bilen kişilerin görev alacağına işaret ederek, yeni sistemin bir yönetim ve organizasyon işi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede göreve getireceği kişilerle bunu sağlayacağını aktaran Ünal, "İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir." diye konuştu.

Ünal, kabinede başka partilerden kimlerin olabileceğine ilişkin soru üzerine, bu konunun tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri olduğunu söyledi.

"İlk cumhurbaşkanı olarak balkona çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından yaptığı balkon konuşmasında kurmaylarının yanında olmamasına ilişkin soru üzerine Ünal, seçim günü bakanların ve birçok genel başkan yardımcısının seçim bölgelerinde olduğunu bildirdi.

Ünal, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Daha önce genel seçimler yapılıyordu. AK Parti'deki balkon konuşmaları hangi balkon konuşmalarıydı? AK Parti seçime giriyordu, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olarak seçime giriyordu ve sadece AK Parti'nin seçimi oluyordu. AK Parti'nin girdiği bir seçimde balkona çıkıyorduk hepimiz. Ama bu, cumhurbaşkanı seçimi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı olarak aslında o gün balkona da çıktı. Şimdi böyle bir tarafı da var. Ama öbür taraftan arkadaşlarımız olmadığı için biz de açıkçası dört tane genel başkan yardımcısı çıkmadık balkona."

"Liderler kendi partisinin üstünde oy alır"

Seçimlerin ardından CHP içerisindeki son gelişmelerle ilgili soru üzerine Ünal, bu durumun onların iç meselesi olduğunu ve değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir. Çünkü liderler kendi partilerinin üstünde oy alırlar. Bu siyasette değişmez bir kural. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olsaydı, cumhurbaşkanı adayı olarak kendi partisinin çok üstünde bir oy alsaydı bu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescil eden bir şey olurdu."

"Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapamadı"

Yeni sistemde iktidar iddiası olan bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmadı. Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir artık. Bundan sonra genel başkan olur, olmaz, başka bir yere aday olur, ben bunları bilemem. Ama bir siyasetçi, siyaset bilimci olarak benim gördüğüm fotoğraf bu. Son derece samimi olarak söylüyorum. Fotoğrafta gözüken şey de bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun saha da oluşturamadığı heyecanı ve rüzgarı Muharrem İnce sahada oluşturdu. Bu, şu anlama geliyor, Türk siyasetinin yeni ve önemli bir aktör kazandığı da ortaya çıkıyor."

İlk gündemden birisi de bedelli askerlik

Bedelli askerlik konusunda yöneltilen bir soruya Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve başladığımızda ilk gündemime alacağım konulardan bir tanesi bedelli askerlik." sözünü anımsattı.

Ünal, "İlk icraatlarından bir tanesinin bedelli konusu olacağı ve yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk gündemlerinden bir tanesinin de bedelli olacağını Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bunu önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın yeni hükümetini oluşturduktan sonraki sürecinde göreceğiz." dedi.

OHAL kalkacak mı?

"Seçim sonrası olağanüstü hal (OHAL) kalkacak mı?" sorusuna Ünal, şu yanıtı verdi:

"Olağanüstü hal konusu Türkiye'nin bir güvenlik meselesi sonucu ortaya çıktı. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği bir karar olağanüstü halin devamı. Milli Güvenlik Kurulunun toplanması, alacağı tavsiye karar ve tabii yeni Meclisimizin bu konudaki tutumu çok önemli ve Cumhurbaşkanımız da seçimden sonra olağanüstü hal ile ilgili düşüncesini kamuoyuyla paylaştı."

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminini etmesi ve kabinesini oluşturmasının ardından olağanüstü halle ilgili sürecin şekilleneceğini kaydetti.

Muhabir: Ali Kemal Akan, Sefa Şahin,Zehra Aydın



