AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kırşehir İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Kırşehir İl Başkanlığı Konferans Salonunda yapılan toplantı da konuşan Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Halide İncekara, Türk siyasetine AK Parti'nin önemli değerler kattığını söyledi.

Etik değer, inanç, siyasi başarı kavramlarını kurumsallaştırarak her bireye aktarılması gerektiğini dile getiren İncekara, "Kongremizi yapan illerimizde, değişen dünyada hangi değerlere daha dikkat etmeliyiz, başarımızın hızını ve Türkiye’nin imajını daha yukarılara nasıl çıkartabiliriz diye istişareler yapıyoruz. Bizler parti birimlerimizin tamamının başarılı ve etik değerlere sahip bireyler olmalarını istiyoruz. Parti teşkilatlarımızla istişareler yaparak, yeni davranış modellerini birlikte hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



Toplantıya, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri Gürdal Akşit, Mustafa Ünal, Ekrem Çelebi, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.