AK Parti Siyaset Akademisine kayıtlar başladı

ANKARA(AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Siyaset Akademisinin 2008 yılından bu yana 18 dönemdir kesintisiz olarak devam ettiğini anımsattı.

Teşkilatlara ve vatandaşlara yönelik en önemli çalışmalardan birinin akademi olduğunu vurgulayan Dağ, burada tecrübeli siyasetçiler ve akademisyenler tarafından siyaset, sosyoloji, iletişim, ekonomi, dış politika gibi temel alanlarda dersler verildiğini söyledi.

Açıldığı günden bu güne akademide yaklaşık 75 bin kişinin eğitim gördüğünü ifade eden Dağ, bu kişiler arasında siyasetin en üst noktasında görev almış ve almaya devam eden milletvekilleri, il başkanları ve genel başkan yardımcıları bulunduğunu belirtti.

Hamza Dağ, Siyaset Akademisi'nin ''Siyasi alanı genişletmeyi, toplumun siyasete ve siyasetçiye olan ön yargısını kırmayı, ilkeli bir siyaset anlayışını tüm topluma yaymayı" kendine misyon edindiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"18 dönemdir düzenlediğimiz Siyaset Akademisi eğitimlerine sadece parti teşkilatları değil tüm vatandaşlarımız yoğun bir teveccüh gösterdi. 12'nci yılına giren Siyaset Akademisi, Türk siyasetinde bir marka değeri olarak yerini almıştır. Bu süreç içerisinde, yaklaşık 75 bin katılımcı bu eğitimlere katılmış ve 30 bin katılımcı başarı sertifikası almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarını tamamladığımız ve 38 ilimizde gerçekleştireceğimiz 19'uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtları bugün itibarıyla başlamıştır. Katılımcılar 13-27 Ocak tarihlerinde Siyaset Akademisi kursiyeri olabilmek için iki şekilde başvuru yapabileceklerdir.

Birinci yol "http://siyasetakademisi.akparti.org.tr/" adresinden online başvuru, ikinci yol ise il başkanlıklarına elden başvuru şeklinde belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, ilgili siteye girdiklerinde ve il başkanlıklarımıza gittiklerinde, başvuru sürecine ilişkin yönlendirileceklerdir."

Başvuru ücreti 250 lira

Akademinin başvuru ücretlerine ilişkinde de bilgi veren Dağ, katılım ücretinin 250 lira olarak belirlendiğini, 18-30 yaş arası gençlerden ve kadın katılımcılardan ise 100 lira alınacağını kaydetti.

Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar için kayıtların ücretsiz olmasına karar verildiğini aktaran Dağ, "Ücret konusunu önemsiyoruz, çünkü ücret verildiği zaman katılım daha iyi sağlanıyor. Kursiyerlerimizden bu ücretler dışında herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir." dedi.

Siyaset Akademisi 19'uncu döneminin 4'ü online, 16'sı ise yüz yüze olmak üzere 20 dersten oluşacağını anlatan Dağ, şu bilgileri verdi:

"Yüz yüze dersler 'Formal yoğunluklu dersler, Tecrübe Paylaşımı ve Kişisel Gelişim Dersleri' olmak üzere üç kategoride gerçekleşecektir. 'Siyaset Akademide Başlar, Türkiye'nin Geleceğinde Yerini Al' mottosu ile vatandaşlarımızı davet ettiğimiz Siyaset Akademisi'nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da verecekleri derslerle 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır."

Dereceye girenlere "gezi programı" hediye edilecek

Katılımcıların program sonunda katıldıkları derslerden sınava tabi tutulacaklarını ve sınav sonuç sıralamasına göre derecelendirileceklerini belirten Dağ, sınav sonucuna göre kursiyerlere çeşitli ödüller verileceğini ifade etti.

Bu dönem diğer dönemlerden farklı olarak Türkiye genelinde dereceye giren katılımcılara ödül olarak gezi programı hediye edileceğini vurgulayan Dağ, "Sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alan tüm katılımcılarımıza başarı sertifikası takdim edilecek. Ayrıca Türkiye birincisi Kudüs gezisi, Türkiye ikincisi Balkanlar gezisi, Türkiye üçüncüsü ise Endülüs gezisiyle ödüllendirilecek." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türkiye genelinde dereceye giren kursiyerlere ödüllerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vereceğini aktardı.