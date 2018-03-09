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AK Parti Siyaset Akademisi Açılışı

- Genel Başkan Yardımcısı Dağ: - "1919'dan 2019'a milletin emrinde aydınlık geleceğe sloganıyla yapılan 2018 yılı siyaset akademisi eğitim programı, 29 il ve 30 bölgede 6 bin 346 katılımcıyla eğitim faaliyetlerine başladı" - "En yüksek katılım Bursa ilimizde 630 katılımcı, ikinci sırada da Ankara ilimiz 541 katılımcı bu derslere girmiştir. Bu dönem ilk defa Hakkari, Kırklareli, Muş ve Şırnak'ta siyaset akademimiz açılacaktır. Şırnak 450 katılımcıyla yoğun bir talep almıştır"

09 Mart 2018 Cuma 17:29
AK Parti Siyaset Akademisi Açılışı
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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, '1919'dan 2019'a milletin emrinde aydınlık geleceğe' sloganıyla hazırlanan 2018 yılı siyaset akademisi eğitim programının, 29 il ve 30 bölgede 6 bin 346 katılımcıyla eğitim faaliyetlerine başladığını belirtti.

Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen, "18. Dönem Siyaset Akademisi"nin açılışındaki konuşmasında, partinin ilkeli bir siyaseti kendisine gaye olarak belirlediğini ve bu bilinçle siyasetin çıtasını yukarılara çıkartmak için her zaman üst düzey bir çaba sarf ettiğini söyledi.

Bu anlayışla AK Parti'nin sadece siyaset sahasında değil, toplumun her alanında milleti aydınlatıcı eğitim faaliyetlerini hayata geçirdiğini ifade eden Dağ, kültürel zenginliği de yeniden hak ettiği değere taşımak için çaba harcadığını belirtti.

Dağ, AK Parti'nin temel gayesinin sadece iktidarı elde etmek olmadığını vurguladı. Daha fazlasıyla siyasi aralığı genişletmek ve demokrasiyle güçlendirmenin partinin temel gayesi olduğuna dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Eğitim alanında yaptığımız bu faaliyetlerle AK Parti, 'siyasi bir okul' hüviyeti kazanmıştır. Parti içi siyasi bilinçlenme ve eğitime ayrılan mesaiyle ülkemizin birçok siyasetçi kazanmasına vesile olmuştur. Çünkü partimiz, gençlik kollarından ana kademeye kadar her birimiyle siyasi eğitimin mütemadiyen tebarüz ettiği bir yapılanmaya sahiptir.

Siyaset hayatına gençlik kollarında başlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin ve kadınların bu hareketin merkezine gelmesinde öncülük etmiştir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'oku, düşün, uygula, neticelendir' vizyonundan ilham alan gençlerimiz ve kadınlarımız, AK hareketin karar alma süreçlerinde söz sahibi olarak siyasetin asli unsurları haline gelmişlerdir."

- "En yüksek katılım Bursa'dan"

Dağ, teşkilatta yetişen siyasetçilerin partide bu kadar güçlü olmasında, sahada edinilen tecrübelerin yanında teorik temelli eğitim faaliyetlerinin de çok büyük payı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan Siyaset Akademisi'nin 2007'de projelendirildiğini, 2008 Ocak ayı itibarıyla da faaliyete geçirildiğini anımsatan Dağ, "Akademi, katılımcıların siyaset bilimi, tarih, kültür, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzmanlarca bilgilendirildiği bir eğitim faaliyetidir. Akademimiz, 'toplumla birlikte siyaset yapma' anlayışının en güzel özetlerinden bir tanesidir." diye konuştu.

60 bini aşkın kişinin akademide eğitim gördüğünü belirten Dağ, AK Parti'nin demokratik bir yapının gereği olarak zamanın ruhunu yakalayan, siyasal alanda milletin iradesi istikametinde özgün şahsiyetler yetişmesine ön açan, milli değerleri de temel alan bir eğitim modeli ortaya koyduğunu anlattı.

Dağ, 18. Dönem Siyaset Akademisi ders programında, dış politika, ekonomi, Türk siyasal hayatı, sosyal medya kullanımı konularının yanı sıra ilk defa müfredata ekledikleri "toplumsal yapı" ve "aile kurumu", "irfan dersleri" gibi konuların da yer aldığını söyledi.

Hamza Dağ, "1919'dan 2019'a milletin emrinde aydınlık geleceğe" sloganıyla yapılan 2018 yılı siyaset akademisi eğitim programının, 29 il ve 30 bölgede 6 bin 346 katılımcıyla eğitim faaliyetlerine başladığını kaydetti.

Bu dönemin istatistik verilerine bakıldığında, en genç illerin 32 yaş ortalamasıyla Şırnak ve Karaman olduğunu belirten Dağ, "En yüksek katılım Bursa ilimizde 630 katılımcı, ikinci sırada da Ankara ilimiz 541 katılımcı bu derslere girmiştir. Bu dönem ilk defa Hakkari, Kırklareli, Muş ve Şırnak'ta siyaset akademimiz açılacaktır. Şırnak 450 katılımcıyla yoğun bir talep almıştır." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza DağAK Parti Siyaset Akademisi Açılışı
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