AK Parti Siyaset Akademisi Açılışı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bazen 'çözüm süreci' diyorlar. Çözüm mözüm yok. Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesiyle Kürtlerle Türklerle Türkmenlerle Araplarla ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır, kardeşçe geleceğe yürümesidir. Çözüm budur. Bundan başka çözüm yok." dedi.

Yıldırım, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi açılış törenine katıldı.

Terörün, bu ülkenin yıllarını çaldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"İnsanımıza büyük acılar yaşattı. Geleceği inşa etmek üzere yola çıkarken, terör belasını da bu milletin gündeminden söküp atmak gerektiğinin bilincindeyiz. Mücadelemiz, terör tamamen bu topraklardan yok oluncaya kadar durmayacak. Bazen 'çözüm süreci' diyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Buradan müsaadenizle 'çözüm mözüm yok.' Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesiyle Kürtlerle Türklerle Türkmenlerle Araplarla ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır, kardeşçe geleceğe yürümesidir. Çözüm, budur, bundan başka çözüm yoktur. Bu konuda ne terör odaklarına ne de onlara destek veren hiçbir güce taviz vermeyeceğiz."

Yıldırım, Afrin'e yönelik harekatın, Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre asla geçit vermeyeceğinin bütün dünyaya ilanı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü olmadığını bildirdi.

- "Terör unsurlarıyla topyekun mücadelemizi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin topraklarına, istiklaline, istikbaline kastedenlere de her zaman hak ettikleri cezayı vermesini bildiklerini belirten Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu harekat, gücünü aziz milletin duasından, niyazından alıyor. Bu operasyon, bölgeye barışı ve huzuru geri getireceği gibi terör örgütlerinin zulmü altındaki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin de kurtulmasına vesile olacak. Bu yüzden adı Zeytin Dalı Harekatı. Dün Fırat Kalkanı Harekatıyla Cerablus'a, Bab'a gelen huzur, yarın inşallah Afrin'e de gelecek. Türkiye'yi eleştirenler, önce geçmişlerine kendi ahvallerine bir baksın. Hem teröre gizli ve aşikar destek vereceksiniz hem de Türkiye'ye ayar vermeye çalışacaksınız. Yağma yok, bu tutarsızlıktır, bu yanlış hesaptır, biz bu yanlışın bir parçası olmayacağız. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör unsurlarıyla topyekun mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünyada barış ve adalet gerçekten olacaksa bunun için ülkelerin dürüst ve tutarlı davranması gerekiyor."

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "Bazı dostlarımız içi boş 'sözde soykırım' iddialarıyla uğraşacağına Doğu Guta'da yaşanan vahşeti görmelidir. Doğu Guta'da kadınlar, kundaktaki çocuklar katlediliyor. Doğu Guta'da insanlık büyük bir cinayete kurban gidiyor. Dün Kudüs'ü nasıl savunduysak, bugün de Doğu Guta halkının ve mazlumların yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Suriye meselesinde kalıcı siyasal bir çözüm istediğine dikkati çeken Yıldırım, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran, Rusya ve diğer koalisyon ülkeleriyle çok yoğun teması ve gayreti olduğuna değindi.

Yıldırım, meselenin, konuyu Birleşmiş Milletlere taşımak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan orada yaşayıp silaha, teröre bulaşmamış bütün etnik grupları bir araya getirerek huzuru, istikrarı tesis etmek olduğunu söyledi.

- "Doğu Guta katliamı için maalesef uluslararası camia sessiz"

Başbakan Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 'yeryüzündeki cehennem' olarak tanımladığı Doğu Guta katliamında uluslararası camianın sessiz kaldığını vurguladı. Bu yıl ve gelecek yılın, Türkiye için oldukça önemli yıllar olacağına işaret eden Yıldırım, seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmaların daha da yoğunlaştırılmasını istedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kongrelerimizi yapıyor, yeni dönem için yenileniyor, güç tazeleniyor. Biliyorsunuz, Yenikapı ruhunu yaşatan partimiz, AK Parti, MHP ile cumhur ittifakı yapma kararı aldı. Türkiye'nin geleceğine, milli iradeye vesayet odaklarına 'hayır' diyen her vatandaşımız, cumhur ittifakı sandığında bir araya gelecek. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen demokrasi gönüllülerinin hissiyatına temsil ediyor. Cumhur İttifakı ile inşallah Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri de teker teker aşacağız. Cumhur İttifakı, sadece iki partinin ittifakı değildir, bu milletin, birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, bağımsızlık aşkının teminatıdır."

Yıldırım, Siyaset Akademisinin yeni döneminde herkese başarılar dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

(Bitti)