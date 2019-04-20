AK Parti Sivas Milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Suşehri'nde

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, yeniden başkan seçilen Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yılmaz ve Soluk, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, meclis üyeleri ve partililer tarafından belediye önünde karşılandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Suşehri halkının göstermiş olduğu teveccühe teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, daha iyi olmanın, çok iyi çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Yılmaz, "Önümüzde 5 yıllık bir süre var. Bu süreyi geçmiş yılların tecrübesinden faydalanarak daha iyi geçirmek lazım. AK Parti iktidarıyla Sivas'a çok iyi hizmetler geldi. Bunu çok net söylüyorum. İnşallah daha güzel hizmetler yapılmaya devam edecektir." dedi.

Yeniden belediye başkanlığı görevine seçilen Fazlı Yüksel'i tebrik eden Soluk ise Suşehri halkına teşekkür etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Yılmaz ve Soluk'a teşekkür eden Başkan Yüksel de şunları kaydetti:

"Suşehri ilçe merkezi geniş coğrafi yapıya sahip. İmar yapısı 80 bin nüfusa göre yapılmış fakat İller Bankasından 15 bin nüfusa göre para geliyor. Kesinlikle bundan şikayetçi değiliz. Halkımıza en güzel hizmeti götürmenin gayreti peşindeyiz. Geçmiş dönemde alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah bu dönemde üst yapı hizmetlerimizle halkımıza güzel hizmetler sunmanın gayreti içerisinde olacağız."

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da eşlik etti.