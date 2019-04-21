AK Parti Sivas Milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Şarkışla'da

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Şarkışla ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe teşkilatı ile bir araya gelen Yılmaz ve Soluk, yeniden başkan seçilen Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk ve Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Şarkışla halkının gösterdiği teveccühe teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, daha iyi olmanın, çok iyi çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Yılmaz, "Önümüzde 5 yıllık bir süre var. Bu süreyi geçmiş yılların tecrübesinden faydalanarak daha iyi geçirmek lazım. AK Parti iktidarıyla Sivas'a ve Şarkışla'ya çok iyi hizmetler geldi. Bunu çok net söylüyorum. İnşallah daha güzel hizmetler yapılmaya devam edecektir." dedi.

Soluk ise Şarkışla halkına teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve İlçe Başkanı Serdar Öksüm de eşlik etti.