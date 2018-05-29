AK Parti Sivas Milletvekili Soluk'un Suşehri ziyareti

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Suşehri ilçesinde partililer ile bir araya geldi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve partililer tarafından karşılanan Milletvekili Soluk, parti binasında partililer ile bir süre sohbet ederek, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin önemine değindi.

Partililerden çok çalışmalarını isteyen Soluk, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli. Ülkemizin etrafı adeta ateş çemberi gibi. Ülkemiz üzerine oyunlar oynamaya çalışan bazı ülkelerin bu oyunları tek tek bozuluyor ve bozulmaya devam edecek. 15 Temmuz darbe girişimi olaylarından başarı elde edemeyen bazı hainler, şimdi de ekonomi darbesiyle ülkemize zarar vermeye çalışıyorlar. Ama bu oyunlarda bozulacaktır. Çünkü 2002 yılından beri güç olmaya devam eden ülkemizin büyümesini ve gelişmesini istemiyorlar. Ama bu ülke AK Parti iktidarıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gelişmeye devam edecektir. Bu sebeple sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayın ve partimize kızgın olan kardeşlerimizin dertlerini dinleyin."

Soluk, esnafları da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.