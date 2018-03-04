AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Sivas'ın Zara ilçesine gelen, AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, ilk olarak ilçede yapılması planlanan yaşlı rehabilitasyon merkezi alanında inceleme yaptı.

Daha sonra Jandarma Komando Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Soluk, Afrin Keltepe'de şehit olan 8 asker için taziyelerini ileterek, askerlere Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Belediye meclis üyeleri ile bir araya gelen Soluk, bölgedeki çalışmaları değerlendirdi.



