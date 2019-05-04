AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden yatırımları incelemek üzere Zara ilçesine gelen Soluk, ilk olarak Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi inşaatını gezdi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Soluk, daha sonra 24 derslikli Gazi İlkokulu inşaatına gelerek Özel İdare yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Soluk, "Öğretmenevimizin inşaatında sona gelindi. Çevre düzenlemesi ve montajların tamamlanması ile iki ay gibi bir sürede hizmete açılabilecek durumda. Kızılırmak Sosyal Tesisleri yanında inşa ettiğimiz 24 derslikli Gazi İlkokulumuz da çok yakında faaliyete girmiş olacak. Okulumuzun ufak tefek yüzeysel eksiklikleri bu hafta tamamlandığında hizmete açılması için bir eksiği kalmamış olacak." dedi.