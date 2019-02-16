AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soluk, ilk olarak Zara Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçede inşaatı devam eden 24 derslikli Gazi İlkokulu binasını inceleyen Soluk, ardından kısa süre önce hizmete açılan Zara İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'na geçerek, derslikleri gezdi, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Soluk, ziyaretlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanma aşamasına gelen 24 derslikli Gazi İlkokulu'nun 15 gün içerisinde eğitim öğretime açılacağını belirterek, "8 derslikli olarak inşa edilen Zara İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'muzun da eğitim öğretime açılmasıyla geçici olarak Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerimiz kendi binalarına kavuşmuş oldu. Yine inşaatı tamamlanmak üzere olan öğretmenevimiz de çok yakında faaliyete girmiş olacak." dedi.