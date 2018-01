AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten ziyaret

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'i ziyaret etti.

Maviş, burada yaptığı açıklamada, AK Parti olarak Karakeçililerin her zaman yüzlerinin akı olduğunu belirterek, bölgeden hep oy seviyesinin üzerinde oylar çıktığını söyledi.

AK Parti olarak yerel yönetimlere her zaman destek verdiklerini vurgulayan Maviş, "Karakeçili hayvancılığa yatırım yapmaya elverişli bir yer. Devlet destekleri ile yatırım yapılabilecek. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Eksiklerinizi not aldım. Gerekli yerlere başvurarak en kısa zaman da eksikleri tamamlamaya çalışacağım." diye konuştu.

Başkan Özçelik ise belediye hizmetleri ve yatırımlar hakkında Maviş'e bilgi verdi.