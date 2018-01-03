banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten ziyaret

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'i ziyaret etti.Maviş, burada yaptığı açıklamada, AK Parti olarak Karakeçililerin her zaman yüzlerinin akı olduğunu belirterek, bölgeden...

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:31
AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten ziyaret
banner230

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'i ziyaret etti.

Maviş, burada yaptığı açıklamada, AK Parti olarak Karakeçililerin her zaman yüzlerinin akı olduğunu belirterek, bölgeden hep oy seviyesinin üzerinde oylar çıktığını söyledi.

AK Parti olarak yerel yönetimlere her zaman destek verdiklerini vurgulayan Maviş, "Karakeçili hayvancılığa yatırım yapmaya elverişli bir yer. Devlet destekleri ile yatırım yapılabilecek. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Eksiklerinizi not aldım. Gerekli yerlere başvurarak en kısa zaman da eksikleri tamamlamaya çalışacağım." diye konuştu.

Başkan Özçelik ise belediye hizmetleri ve yatırımlar hakkında Maviş'e bilgi verdi.


Anahtar Kelimeler:
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ve Sinop Milletvekili Nazım MavişKarakeçili Belediye Başkanı Hüseyin ÖzçelikZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim