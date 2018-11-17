AK Parti Seydişehir teşkilatı aday adaylarını tanıttı

KONYA (AA) - AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı, belediye başkanlığı için aday olmak üzere başvuruda bulunanları tanıttı.

AK Parti'den Seydişehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunanların tanıtımı amacıyla Şaban Cengiz Kültür Merkezinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilat olarak parti genel merkezi hangi aday adayını uygun görürse hep birlikte o adayın etrafında kenetleneceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

" Tek yumruk olacağız ve adayımızla birlikte hareket edeceğiz. Geçmişte yaşanan hataların yeniden yaşanmaması için hiçbir küskünlüğe fırsat vermeyeceğiz. Teşkilat anlayışında makamda olan insanlar gelip geçici olsa da, tek baki kalan gönül verdiğimiz davamızdır. Biz tüm teşkilat mensuplarımızla yerel seçimlere çok iyi bir şekilde hazırlanacağız."

Toplantıda daha sonra aday adayları tanıtıldı.