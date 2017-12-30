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AK Parti Seydişehir ilçe kongresi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde, AK Parti 6. olağan kongresi yapıldı. Seydişehir Belediye Düğün Salonunda yapılan kongrede divan başkanlığına, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu seçildi. Tek adayla gidilen kongrede, Mustafa Konurer...

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:11
AK Parti Seydişehir ilçe kongresi
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KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde, AK Parti 6. olağan kongresi yapıldı.

Seydişehir Belediye Düğün Salonunda yapılan kongrede divan başkanlığına, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu seçildi.

Tek adayla gidilen kongrede, Mustafa Konurer yeniden başkanlığa seçildi.

Konurer, burada yaptığı konuşmada, ''Bizleri yalnız bırakmadınız, memleketimize sahip çıktınız. Bugün birlik ve beraberlik zamanı, yeni bir sayfa açacağız, Allah için memleket için çalışmaya devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı ve bizden sonra bayrağı teslim edeceğimiz arkadaşa güzel bir teşkilat vermek için elimizden geleni yapacağız. Yeni gelen arkadaşlara başarılar, yönetimden bayrağı teslim edecek arkadaşlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci de milletin dediğini yaptıklarını, bu yürüyüşün 16 yıldır devam ettiğini kaydetti.

"Allah'ın izniyle 2019'un müjdecisi, bu mart seçimlerinde Kılıçdaroğlu yine kaybedecek. 16 yıl geçti inşallah yine kazanacağız" diyen Tüfekci, "Türkiye'nin her yerinde aynı görüntü var. 16 yıl sonra bile halen böyle kalabalık kongreler yapılabiliyorsa, bu sadece Türkiye değil, dünya siyaset tarihine altın harfler ile yazılacak bir hadisedir. Ne mutlu ki bu davanın neferleriyiz. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.'' ifadesini kullandı.

Yönetim listesinde ise Mustafa Konurer, Abdul Muttalip Demirel, Ali Acar Yürür, Ali Sarı, Duran Akay, Erol Şen, İbrahim Köse, Harun Kayhan, Huriye Aslan, Huriye Güncel, İbrahim Köse, İsa Küçük, Kenan Akbaş, Mehmet Gültekin, Reha Güven, Mevlüt Mızrak, Mustafa Türkoğlu, Ramazan Arın yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiKongresiSeydişehir
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