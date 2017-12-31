AK Parti Seydişehir İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

KONYA (AA) - AK Parti Seydişehir İlçe Gençlik Kollarında, Mevlüt Polat yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Seydişehir İlçe Gençlik Kolları Olağan Kongresi, Belediye Düğün Salonunda yapıldı.

Tek listeyle seçime gidilen kongrede, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Polat, yeniden bu göreve getirildi.

Polat, yaptığı konuşmada, ilçeye bir kez daha hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok çalışarak partimizi en üst seviyelere çıkaracağız. AK gençler olarak daha güzel yarınlara temel atmaya devam edeceğiz." dedi.





Kongreye Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve partililer katıldı.