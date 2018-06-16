AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma

KONYA (AA) - AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı, bayramlaşma programı düzenledi.

Seçim koordinasyon merkezinde gerçekleşen törende, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Başkanı Mustafa Konurer, vatandaşların ve partililerin bayramını kutladı.

Başkan Konurer, burada yaptığı konuşmada, teşkilatlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İlçe teşkilatı olarak seçim sürecinde bir günün bile önemini belirten Konurer, bayramdan sonra yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüreceklerini, tüm hemşehrilerine ulaşma gayreti içinde olacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin hızla yükselişinden rahatsızlık duyanların son kozlarını oynadıklarını belirten Tüfekci, şöyle konuştu:

"Tek dertleri var o da 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar. Bizim için dış güçlerin ne dediği değil, milletimizin ne dediği önemlidir. Ülkemizin geleceği ve istikrarı açısından Sayın Cumhurbaşkanımız ile yola devam edeceğiz. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından partililer ve vatandaşlar bayramlaştı.