AK Parti Şereflikoçhisar İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, son 5 yılda Ankara'daki köylerin rekor düzeyde hizmet aldığını söyledi.

Milletvekili İşler, partisinin Şereflikoçhisar ilçesindeki belediye salonunda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'nın bütün ilçelerine gitmek, ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Vatandaşlarla yüz yüze konuşmanın büyük önem taşıdığına değinen İşler, 2014 yılından itibaren yeni belediye yasasıyla Ankara'nın yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

İşler, asfalt konusunda hızlı çalışmalar imza atıldığını dile getirerek, "Ankara'nın köylerinin yolu yüzde 50 oranında sıcak asfalta kavuştu. Bu maliyetli bir durum." diye konuştu.

Tüm köylerin asfalt işlerinin tamamlanması için büyük seferberlik başlatılacağı bilgisini veren İşler, "Son 5 yılda Ankara'da taşra ve köylerin aldığı hizmet rekor düzeyde olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel ve ulusal düzeyde çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Emrullah İşler, "Biz İmparatorluk varisi bir milletiz. Bizim tarihten gelen sorumluluklarımız var. Adaleti savunuyoruz, masumun mazlumun hakkını savunuyoruz." ifadelerini kullandı.