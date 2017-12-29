AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Kadın Kolları kongresi

ANKARA (AA) - AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Pekmezci, yeniden başkan seçildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Belediye Toplantı Salonunda düzenlendi.

Seçimlere tek liste ile giren Pekmezci, yeniden başkanlığa seçildi.

Belediye Başkanı Ferda Polat, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, AK Parti'de görev almanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan ise AK Parti'nin mücadelesinin adalet, medeniyet ve gelecek mücadelesi olduğunu söyledi.

Kongrenin bir düğün havasında geçtiğini aktaran Seyhan, şunları kaydetti:

"Daha çok kısa zaman içerisinde bazı ilçe teşkilatları kongrelerinde, istişare toplantılarında 20 kişiyi bir araya getiremezken biz kadın kolları kongresinde yine salonlarımızı dolduruyoruz. Şereflikoçhisar ilçe teşkilatının bir avantajı da Ankara ana kademe kadın kolları başkanlığı ve gençlik kolları başkanlığı gibi mükemmel bir teşkilatları var arkalarında."

AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Mualla Varol da ilçedeki kadınların çok güzel siyaset yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2019’da çok önemli seçimlerimiz var, Şereflikoçhisar’da AK belediyeciliğin devam etmesi için belediye başkanının yapmış olduğu çalışmaları sahada anlatacak. Partimizin 16 yıldır yapmış olduğu çalışmalar anlatılacak, kadınlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize sağlanan imkanlar ve çalışmalar sahada tek tek anlatılacak, çalınmadık kapı, istişare edilmedik ev bırakılmayacak."

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Pekmezci de önlerine çıkan tüm zorluklara rağmen azim, sağduyu ve kararlılıkla AK Parti ilkelerinden ayrılmadan çalışacaklarını kaydetti.

Kongreye, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Arıduru, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.