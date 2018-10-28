AK Parti Orta ilçe teşkilatı seçim hazırlıklarını değerlendirdi

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Orta ilçe teşkilatı, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçim hazırlıklarını değerlendirdi.

AK Parti Orta İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun da katılımıyla Yaylakent beldesinde yapıldı.

İl Başkanı Celal Kaman, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimde, Çankırı'daki 15 belediyeyi kazanmak istediklerini belirterek, bu yüzden çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ise 2014 yılından beri gece gündüz çalıştığını, 2019 seçimi için yeniden görev verilmesi halinde hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.