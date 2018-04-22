"AK Parti olarak seçime hazırız"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlere AK Parti olarak hazır olduklarını bildirdi.

Atçı, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran tarihinde Türkiye'nin erken seçime gideceğini belirtti.

AK Parti teşkilatları olarak erken seçime hazır ifade eden Atçı, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde kongrelerimizi bitirdik, teşkilatlarımızı yeniledik. Kayseri'de de çok uyumlu, verimli kongre süreci geçirdik ve yenilendik. Bu süreç içerisinde de AK Parti olarak seçim çalışmaları başladı. Önümüzdeki süreç çok hızlı geçecek hem Kayseri hem de Türkiye genelinde. AK Parti camiası olarak seçimlere hazırız. Memleket için millet için hayırlı olduğu kanaatindeyim. Piyasaların verdiği olumlu tepkilerden de atılan adımların yerinde ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye geliyor

Atçı, 5 Mayıs'ta hizmete girecek olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılacağını da bildirerek, "Ayrıca o gün kadın kollarımızın kongresi var. Cumhurbaşkanımız, bir dizi açılış gerçekleştirecekler. Kayseri'ye yakışır bir programla inşallah Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız." açıklamasında bulundu.