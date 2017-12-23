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AK Parti Olağan İl Kongresi 6 Ocak'ta yapılacak

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Olağan İl Kongresinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 6 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, parti binasında düzenlediği basın toplantısında,...

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:22
AK Parti Olağan İl Kongresi 6 Ocak'ta yapılacak
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NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Olağan İl Kongresinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 6 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kongre süreci ile ilgili açıklamada bulundu.

Yanar, "3 Temmuz itibarıyla ilimizde delege seçimi ve ilçe kongrelerine başlamıştık. 7 ilçe ve merkez ilçe kongrelerimiz sona erdi. İl kongremizi de Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla 6 Ocak’ta Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz." dedi.

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