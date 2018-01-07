AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Doğan'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Gündoğdu Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağaçhisarlılar Derneği'nde vatandaşlarla buluşan Doğan, burada yaptığı konuşmada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Gündoğdu Mahallesi'nde yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarını, şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Yerel yönetimlerin suçu başkalarına atarak vatandaşların mağduriyetini gideremeyeceğinin altını çizen Doğan, şunları belirtti:

"Söz konusu suçlamalar sayın Genel Başkan Yardımcımız Harun Karacan'ın üzerine yapışmaz. Net bir şekilde ortadadır ki, Gündoğdu Mahallesi'nin sorunlarını çözmek için AK Parti, son 10 yıldır büyük bir çaba göstermiştir. Eğer yerel yöneticilerin engellemeleri olmasaydı, şimdi bu mahalledeki sorunlardan bahsediyor olmayacaktık. Sayın Kurt'un 4 yılda iki kez de olsa Gündoğdu Mahallesi'ne gelip doğruları söylememesi kabul edilemez. Sayın Kazım Kurt'un açıklamaları aynı zamanda üzüntüyle karşılanmıştır. Gerçekleri çarpıtmak ve doğruları söylememek Odunpazarı Belediye Başkanlığı makamına yakışmaz. Kazım Kurt'a Gündoğdu Mahallesi'nin 187 sokağını beraber gezmeyi teklif ediyorum. Aynı sözleri bizim ve Gündoğdu halkının gözünün içine baka baka tekrarlasın."



