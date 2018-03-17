AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Doğan'dan mahalle ziyareti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Karapınar Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyip, sorularını yanıtlayan Doğan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Karapınar ile ilgili sorunlardan TOKİ'yi sorumlu tuttuğunu belirterek, "Belediye başkanı topu TOKİ'ye atıyor ama biz kendisine topu atmıyoruz. Çünkü 4 senede hiçbir çözüm üretemeyen bu anlayışın, önümüzdeki bir sene içinde hiçbir şey yapamayacağını çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların sorunlarının çözümünde son 4 senede ilerleme olmadığını kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

"Odunpazarı Belediyesi elindeki yetkileri kullanmıyor. Bölgeye son 4 sene içerisinde bir katkı sağlayamayan Odunpazarı Belediye Başkanı, TOKİ'yi suçlayarak kendisini aklamaya çalışmaktadır. 4 sene içerisinde Karapınar'ın sorunlarını çözmek konusunda bir arpa boyu yol alamayan bir zihniyetin, önümüzdeki bir sene içerisinde hiçbir şey yapmayı beceremeyeceğini çok iyi biliyoruz. Karapınarlılar çok daha iyi yaşam koşullarını hak ediyor. 2019 seçimine bir şey kalmadı. Artık Kurt'a gitmenize gerek yok. Bu arada sorunlarınızı kimin çözemediğini, sizleri kimin umursamadığını aklınıza not edin. 2019'dan sonra Karapınar'ın sorunlarını CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, Saadet Partilisiyle, BBP'lisiyle çözeceğiz. El ele ve gönül gönüle vererek, Karapınar'ın hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğiz."