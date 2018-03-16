AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Doğan:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, siyasi görüş gözetmeksizin sorunları birlikte çözeceklerini söyledi.

Erenköy Mahalle Muhtarı Abdil Bulut’un düzenlediği ve bölgenin sorunlarının ele alındığı toplantıya katılan Doğan, Erenköy, Huzur ve Alanönü mahallelerinin sorunlarını değerlendirdi.

Doğan, Erenköy'ün kat ve imar problemlerini 2019'dan sonra hep birlikte çözeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Odunpazarı Belediye Başkanı şimdiye kadar hiçbir mahallede imar sorununu çözmedi. Bölgedeki sorunlar, bundan 4 sene önce bir kar topu gibiyken, şimdi kocaman bir çığa dönüştü. Gerçekte Erenköy’ün küçük bir kısmı, Alanönü ve Huzur mahallelerinin belirli bir kısmı imar sorunu yaşayan mahallelerimizdir. Odunpazarı'ndaki değişimin ve gelişiminde Erenköy'ün, Karapınar'ın, Huzur'un, Alanönü'nün, Gündoğdu'nun da gelişiminin ve dönüşümünün önündeki en büyük engel Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tur."

- "Masa başı yöneticiliği bitti"

TOKİ ile Odunpazarı Belediyesi arasında 2014 yılında bir protokol imzalandığını anımsatan Doğan, buna göre bölgenin 1/1000 ve 1/5000 planlarını yapma yetkisinin Odunpazarı Belediyesi'nde olduğunu ifade etti.

Karapınar 2. etap hakkında da görüşlerinin sorulması üzerine Doğan, şunları dile getirdi:

"İmar planını değiştirme yetkisine sahip olan belediye başkanı, bu yetki daha önce kullanmıştır. Karapınar 2. etap için hangi imar değişikliği planını Meclise getirmişler? Bu imar planı değişikliğini kamuoyu ile paylaşabilirler mi? Sorumluluğun TOKİ’de olduğuna ilişkin açıklamalar gerçekleri yansıtmamaktadır. 2019'da daha modern ve çağdaş bir Odunpazarı için Odunpazarı ve Erenköy'de CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, BBP'lisiyle, Saadet Partilisi'yle ve siyasi görüş gözetmeksizin Erenköy'ün kat ve imar problemlerini 2019'dan sonra hep birlikte çözeceğiz. Siyasi görüş gözetmeksizin sorunları birlikte çözeceğiz"

Demokrasilerde halk katılımının olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Doğan, halkla temasa geçmeden, masa başında yöneticilik yapıldığı günlerin gerilerde kaldığını söyledi.

Doğan, toplantıdan sonra mahalle halkının kişisel sorunlarıyla da ilgilenerek, Erenköy Mahallesi Muhtarı Abdil Bulut’u, düzenlediği geniş katılımlı toplantıdan dolayı tebrik etti.