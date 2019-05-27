AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Başkan Kurt'a eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından Odunpazarı Belediyesinde yaşanan gelişmeleri hayretle izlediklerini bildirdi.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceğiz. Bizim hiç kimsenin ekmeğinde gözümüz yok." dediği sözleri anımsatan Acar, şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yansımaları tüm CHP'li belediyelerde olduğu gibi Odunpazarı Belediyesinde de devam ediyor. Yerel seçim döneminde halkçı olduğunu iddia ederek bir kampanya yürüten Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi görüşü sebebiyle belediye işçilerine mobbing uygulamaya ve sürgün etmeye devam ediyor. Son olarak 9 belediye personelini daha sebepsiz yere sürgün eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ne kadar halkçı olduğunu ve ne kadar halkçı bir politika izlediğini görüyoruz. Bu hukuka aykırı işlemler düzelinceye kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kazım Kurt bu yanlış tutuma son vererek ivedi bir şekilde mağduriyetleri ortadan kaldırmalıdır."



