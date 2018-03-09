AK Parti Odunparzarı İlçe Başkanlığı'na ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Malatyalılar Derneği (ESMAD), AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ali İnan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

İnan, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, kentin ve Odunpazarı ilçesinin sorunlarının çözülmesi konusunda, siyasilerle ikili ilişkiler kurduklarını kaydetti.

Doğan ise sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek, ESMAD'ın ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirdi.