AK Parti Nevşehir teşkilatı seçim çalışmalarını ele aldı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir teşkilatı, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlıklarını ele aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ile ilçe ve belde belediye başkanlıkları için aday adaylarının katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın başkanlığında AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile mevcut Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in de yer aldığı toplantı, basına kapalı olarak yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 20:07