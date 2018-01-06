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AK Parti Nevşehir İl Kongresinde dikkat çeken pankart

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla AK Parti Nevşehir İl Kongresinin yapılacağı Damat İbrahim Paşa Spor Salonuna partililer tarafından, ‘Siyasete sonsuza kadar saygımız var ama ihanete asla tahammülümüz yok’ pankartı asıldı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:45
AK Parti Nevşehir İl Kongresinde dikkat çeken pankart
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Başbakan Binali Yıldırım’ın gelişi öncesinde, Mustafa Rauf Yanar'ın tek aday olduğu AK Parti Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi’nin yapılacağı Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Partililer yapılan aramalardan sonra salona alındı.
AK Parti bayraklarıyla süslenen salona gelen partililere, bayraklar ile birlikte AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı yazan kaşkollar dağıtıldı.
Salonda, ‘Siyasete sonsuza kadar saygımız var ama ihanete asla tahammülümüz yok’, ‘Hepimiz biriz Binali Yıldırım ile bin diriliriz, ülkemizi yücelttiniz şehrimize hoş geldiniz’ pankartları asıldı.

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