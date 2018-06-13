AK Parti Nallıhan teşkilatından bayrak ve poster

ANKARA (AA) - AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı Çayırhan Mahalle Temsilciliği, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini dağıttı.

Çayırhan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Volkan Katırcı, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerinde bulunduklarını belirtti.

Vatandaşlara ziyaretleri sırasında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini hediye ettiklerini dile getiren Katırcı, şunları söyledi:

"Mahallemizde sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmamak üzere çalışıyoruz. Kadın kolları üyelerimiz ev ev dolaşıp, her eve bir Türk Bayrağı ve cumhurbaşkanımızın posterini bırakarak 24 Haziran seçimleri için destek istiyor. Partimiz kurulduğu günden itibaren Çayırhan halkı her seçimde yüksek oranlarda oy vererek bize destek oldu."