AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı toplandı

ANKARA (AA) - AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Serhan Selvi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Güngör, ilçeye hizmet akışını sağlamak üzere çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Belediye başkanı İsmail Öntaş da Nallıhan için neleri yapabileceklerini her zaman istişare ettiklerini söyledi.

Belediye başkanı olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarına değinen Öntaş, şunları kaydetti:

“Sayın ilçe başkanı ile birçok konuyu görüşüyoruz. Bunun akabinde hizmetleri önceliğimize göre sürdürüyoruz. Tüm mahalleleri ziyaret ediyoruz. İlçemiz taşra mahallelerle gerçekten çok geniş bir alana yayılıyor. Hepsinin ayrı ayrı istek ve talepleri var. Yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaz geldi tüm mahallelerde haşere ile mücadele çalışması başlattık."