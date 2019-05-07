AK Parti MYK Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddialarıyla ilgili, "Bir gündem yok. Bu sadece belli çevreler tarafından ortaya çıkarılan bir gündem." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir basın mensubunun, "Karara gerekçe olarak, sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması gösterildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildi. Fakat aynı sandık kurullarınca yapılan ilçe belediye başkanlıkları da var, sizin açınızdan bunlarda da bir sıkıntı var mı?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Orada bazı başvurularımızı reddettiler. Dolayısıyla karar bu şekilde ortaya çıktı. Gerekçeli kararı hep beraber göreceğiz. İlçelerle ilgili yaptığımız bazı başvurular reddedildi. Bu kararda, İstanbul'daki büyükşehir seçiminin yenilenmesine dair bir irade ortaya konulmuştur. Bu açıklama kısa bir açıklama. Biz gerekçeli kararı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. YSK ortaya bir karar koydu, biz bu karara uymakla mükellefiz. Şimdiye kadar defalarca zaten süreçlerle ilgili tezlerimizi, ilçelerle ilgili tezlerimizi, büyükşehir ile ilgili tezlerimizi paylaştık. Gelinen nokta şudur; İstanbul Büyükşehir seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir, tekrar milletimizin huzuruna gideceğiz."

- "Cumhurbaşkanı kararı olumlu bulmuştur"

Başka bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısındaki ilk değerlendirmesi ve talimatının ne olduğunu" sorması üzerine Çelik, şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla İstanbul ile arasında bir aşk hikayesi var. İstanbul'un her zaman için ileriye gitmesi, en iyi hizmetleri alması onun siyasi hayatında başbakanken de cumhurbaşkanıyken de önemli bir yer tuttu ve tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla İstanbul gibi bir şehrin herhangi bir şaibe, herhangi bir şüphe olmadan yönetilmesini kendileri önemsiyorlar. Bu şüphenin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorlar. Gördüğünüz gibi CHP veya diğerleri saldırırken, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili haksız ve mesnetsiz şekilde 'sonuçları kabullenmedi' diyorlar.

Halbuki ilk defa kazandığımız yerler olduğu gibi, uzun zamandır elimizde olup kaybettiğimiz yerler de oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte, 'seçimler bitti önümüze bakacağız' demiştir. Bu seçim sonuçları netleştikten sonra herhangi bir şekilde meşruiyetiyle ilgili zedeleyici ya da soru işareti doğuracak bir açıklama yapmamıştır. Tam tersine bir devlet adamı olarak, bu seçim sonuçları vatandaşın iradesini net olarak gösterdiği için bunu büyük bir saygıyla karşılamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız açısından İstanbul gibi büyük bir şehrin, herhangi bir şüphe olmaksızın 5 yıl boyunca önüne bakacak bir belediye başkanı tarafından yönetilmesi son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama atanarak gelmemiştir, her zaman seçilerek geldi. O sebeple, işbaşına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla işbaşı yapmasını çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur."

- "Görüşme trafiği, mekanizması yok"

Başka bir basın mensubunun, AK Parti ile HDP'nin görüşeceği iddialarını sorması üzerine Çelik, şöyle konuştu:

"Bir gündem yok. Bu sadece belirli çevreler tarafından ortaya çıkartılan bir gündem. Çözüm süreci Türkiye'nin içerisindeki silahlı teröristlerin, silahlarını bırakıp ülkeyi terk etmesi süreciydi. Bunun tam tersi bir süreç işlettiler. Hatırladığınız hendek ve çukur meselelerinde Türkiye, kararlı bir terörle mücadele ortaya koydu. Dünyanın her tarafından bu terörist örgütler bu şekilde davranırken, siyasi partiler daha çok siyasal katılımı ve demokratik meşruiyeti önemseyen bir tutum içerisinde olurlar.

Maalesef bahsettiğiniz parti çoğu kez terör örgütünden daha ileri birtakım söylemler kullanmıştır. Hatta demokrasiden, çoğulculuktan ve hukuktan bahsediyorlar ama her seferinde sadece terör örgütünün önünü açmaya çalışan, terör örgütünün eylemlerini meşrulaştırmaya çalışan, bu kadar cana kıymış olan bir örgütü, terör örgütü kabul etmemek gibisinden bir tutumu da ortaya koyan bir davranış sergiliyorlar. Dolayısıyla öyle bahsettiğiniz görüşme trafiği, mekanizması yoktur. Bu yorumları ben de okudum."

Ömer Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

Terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Terörle mücadele konusunda sadece kararlı olmak değil, aynı zamanda siyaset alanında gerek söylem olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına, gerekse güvenlik güçlerine karşı kullanılan ve terör propagandası olan birtakım davranışlarla da ciddi bir mücadele içerisinde olduğumuzu ve bu mücadeleyi sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Terör örgütü demokrasimize ve kardeşliğimize saldırıyor. Bunun karşısında gözlerini yumanlar terör örgütünün baskıyla ölüme gönderdiği insanlar karşısında gözlerini yumanlar, insanlıktan, barıştan, kardeşlikten bahsediyorlar. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine kast eden söylemler kullanıyorlar.

Dolayısıyla Kürt çocuklarının Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinde birtakım emperyalist projelere lejyoner olarak yazdırılmasına göz yumanların Kürt meselesiyle de bir ilgisi olmadığı, Kürt çocuklarının onurlu bir hayat sürmesiyle de bir ilgisinin olmadığını gördük. O çocukları hendeklere, çukurlara, o teröristlerin önüne kalkan gibi koyan bir zihniyetin herhangi bir şekilde olumlu bir adım atmasını beklemek mümkün değil. Geçmişte bu fırsatlar gelmişti ama bu fırsatlar maalesef doğru bir şekilde değelendirilmedi."

- "Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam etmektedir"

Cumhur İttifakı'nın durumuyla ilgili bir soruya Çelik, şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı konusunda hiçbir sorun yok. Tam tersine yaşanan bu gelişmeler Cumhur İttifakı'nın ne kadar kıymetli olduğunun altını bir kez daha çizmemize vesile oluyor. Cumhur İttifakı ile ilgili çeşitli kesimlerden çok sayıda yaklaşımın, eleştirinin ya da hırpalayıcı üslubun ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat bunların her birine cevap verecek değiliz. Cumhur İttifakı, darbe girişimine karşı direnişle ortaya çıkmış, Türkiye'nin büyük meselelerini parti aidiyetlerinin üzerinde tutma yaklaşımıyla şekillenmiş, vatandaşımızda karşılık bulmuş, seçimlerde denenmiş ve başarılı sonuçları görülmüştür. Ayrıca Türkiye'nin geleceğe yürüme iradesi bakımdan da ortak birtakım politikaların paylaşıldığı bir mekanizmadır. Her iki parti de buna saygı göstermektedir. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam etmektedir."

(Sürecek)