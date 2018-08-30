AK Parti MKYK Üyesi Karacan'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde personel ve işçilerle bir araya geldi.

Karacan'ın ileşitim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Karacan, üretime bugün dünden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, sanayide ne kadar üretim önemli ise tarımda da üretimin o denli önemli olduğunu vurguladı.

Üretim konusunda Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne görev düştüğünü kaydeden Karacan, "Eksik kalan yanlarınızı bizden isteyeceksiniz, biz destekleyeceğiz, siz de üreteceksiniz. Ülkemizin kalkınmasında her koldan desteğin olduğu gibi tarımdan ve tarımsal araştırmadan önemli ölçüde faydalanmalıyız. Tarım ve tarımsal Ar-Ge'nin önemini, hep birlikte bizlerin üstüne düşen görev bilinciyle de yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra enstitünün yemekhanesinde personel ve işçilerle buluşan Karacan, tüm işçilerle ayrı ayrı görüşerek talep ve temennilerini dinledi.