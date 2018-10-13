AK Parti Milletvekili Karacan'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.

Ziyarette, Yörük Türkmen Derneği'nin sorunları ve talepleri ele alındı.

Milletvekili Karacan, burada yaptığı konuşmada, "Ben buraya seçimden seçime gelen bir kardeşiniz değilim, iyi gününüzde de kötü gününüzde de sizlerin yanında olan birisiyim. Bugün sizlerle sohbet etmek, sorunlarınızı ve taleplerinizi dinlemeye geldim." ifadelerini kullandı.

Taleplerin aktarıldığı toplantıda Federasyon Başkanı Halil Türkan, Karacan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.