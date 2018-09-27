AK Parti Milletvekili Karacan'dan TÜLOMSAŞ'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Türkiye'yi yaptığı hibrit manevra lokomotifiyle gururlandıran Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren sanayicileri ziyaret etti.

Karacan, yerli ve milli üretimin önemine değindiği ziyareti sırasında, TÜLOMSAŞ'ın ürettiği TLM6V185 portatif dizel motorun seri üretime geçen ilk motorunu da inceledi.

Almanya'da fuara katılan TÜLOMSAŞ'ın başta Eskişehir olmak üzere ülkeyi temsil ederek onurlandırmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacan, şöyle konuştu:

"Buraya ekip çalışmasıyla neler yapılabileceğini bizlere gösteren tüm idareci ve işçi kardeşlerimize emekleri için teşekkür etmeye geldim. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye ile ihtiyacımız olan her şeyi üretme kabiliyetimiz var. Geçen geldiğimizde portatifini incelediğimiz motorun seri üretime geçmiş olduğunu da görmek çok güzel, emeklerinize, yüreklerinize sağlık."

Karacan, daha sonra OSB'de faaliyet gösteren 5 fabrikada da yönetici ve işçilerle bir araya geldi.